Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.
Już 28 listopada zaczną obowiązywać zaktualizowane przepisy dotyczące oceny pracy nauczycieli. Ministerstwo Edukacji wprowadza szereg zmian, których celem jest lepsze odzwierciedlenie jakości pracy pedagogów oraz zachęcenie ich do stosowania nowoczesnych metod nauczania. Nowe zasady mają również uporządkować system oceniania i wzmocnić jego przejrzystość.
Opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja rozporządzenia odchodzi od dotychczas stosowanych kryteriów obowiązkowych. W ich miejsce pojawia się bardziej szczegółowy zestaw wymagań, który ma pełniej oddawać różnorodność zadań wykonywanych przez nauczycieli w codziennej praktyce szkolnej.
Zmiana ta ma charakter porządkujący – zgodnie z zamysłem resortu, ocena ma bardziej skupiać się na jakości działań, a nie wyłącznie na spełnianiu formalnych wymogów.
Jednym z najmocniej zaakcentowanych elementów nowego systemu jest sposób prowadzenia zajęć. Ocenie będą podlegały zarówno poprawność merytoryczna i metodyczna lekcji, jak i umiejętność angażowania uczniów. W przepisach wyraźnie podkreślono, że nowoczesne technologie, multimedia i interaktywne narzędzia dydaktyczne mają być stosowane tam, gdzie wspierają proces nauczania oraz odpowiadają charakterowi przedmiotu.
To ważny sygnał: ministerstwo wskazuje, że współczesna szkoła powinna wykorzystywać potencjał technologii, ale w sposób przemyślany, a nie mechaniczny.
Nowe przepisy zwracają również uwagę na umiejętność analizowania własnej pracy. Nauczyciel będzie oceniany za to, czy potrafi krytycznie spojrzeć na swoje działania, wyciągać wnioski i wdrażać zmiany prowadzące do poprawy jakości nauczania, wychowania i opieki.
Rozszerzono też element dotyczący doskonalenia zawodowego. Ocenie ma podlegać nie tylko uczestnictwo w szkoleniach, ale również realne wykorzystanie zdobytej wiedzy i rozwój kompetencji społecznych.
Do katalogu kryteriów dodano obowiązek diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów oraz dostosowywania do nich metod pracy. Podkreślono znaczenie indywidualizacji procesu dydaktycznego, co od lat pojawiało się w postulatach pedagogów.
Wśród ocenianych obszarów znajdzie się też realizacja zadań wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela, związanych m.in. z prowadzeniem zajęć dodatkowych czy pracą na rzecz szkoły.
Nowelizacja precyzyjnie określa sposób przyznawania oceny. Dyrektor szkoły będzie oceniał każde kryterium w skali 0–3 punktów, bez możliwości stosowania wartości ułamkowych. Dopiero suma zdobytych punktów zdecyduje o końcowym wyniku oceny pracy nauczyciela.
Celem takiego rozwiązania jest ograniczenie uznaniowości i uporządkowanie zasad, które dotąd różniły się w zależności od placówki.
Nowy model oceniania zacznie obowiązywać 28 listopada. Ministerstwo Edukacji podkreśla, że celem reformy jest nie tylko unowocześnienie kryteriów, ale przede wszystkim promowanie lepszej jakości pracy pedagogicznej i wzmacnianie profesjonalnego rozwoju nauczycieli.
