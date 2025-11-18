Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Już 28 listopada zaczną obowiązywać zaktualizowane przepisy dotyczące oceny pracy nauczycieli. Ministerstwo Edukacji wprowadza szereg zmian, których celem jest lepsze odzwierciedlenie jakości pracy pedagogów oraz zachęcenie ich do stosowania nowoczesnych metod nauczania. Nowe zasady mają również uporządkować system oceniania i wzmocnić jego przejrzystość.

Ocena pracy nauczycieli w nowej formule

Opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja rozporządzenia odchodzi od dotychczas stosowanych kryteriów obowiązkowych. W ich miejsce pojawia się bardziej szczegółowy zestaw wymagań, który ma pełniej oddawać różnorodność zadań wykonywanych przez nauczycieli w codziennej praktyce szkolnej.

Zmiana ta ma charakter porządkujący – zgodnie z zamysłem resortu, ocena ma bardziej skupiać się na jakości działań, a nie wyłącznie na spełnianiu formalnych wymogów.