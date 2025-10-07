Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Do 2028 roku około 25 tysięcy nauczycieli zostanie przeszkolonych do pełnienia funkcji koordynatora cyfrowego w szkołach. Osoby te mają wspierać grono pedagogiczne w procesie cyfrowej transformacji, w tym w wykorzystaniu nowych technologii i sztucznej inteligencji w edukacji.

Koordynatorzy cyfrowi w polskich szkołach

Stanowisko koordynatora cyfrowego zostało wpisane do polityki cyfrowej transformacji edukacji, przyjętej przez Radę Ministrów w 2024 roku. Resort edukacji zapowiada, że szkolenia przygotowujące do tej roli będą oparte na standardach kompetencji cyfrowych nauczycieli. Obejmą one m.in. zagadnienia związane z przepisami prawa, ochroną danych osobowych oraz zasadami bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych, mediów i informacji.

Zgodnie z założeniami programu, koordynator cyfrowy będzie odpowiedzialny za opracowanie programu cyfrowej transformacji szkoły. Dokument ten ma uwzględniać zarówno kwestie techniczne – takie jak infrastruktura sprzętowa – jak i działania dydaktyczne, w tym rozwój kompetencji nauczycieli i uczniów.