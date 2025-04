Książki papierowe i kupowane, ale wyniki czytelnictwa słabe

Książki wciąż czyta się przede wszystkim w formie papierowej – tylko co dwudziesty czytelnik wymienia co najmniej jedną książkę, z którą miał do czynienia na ekranie komputera lub smartfonu.

W dalszym ciągu wolimy kupować książki (stacjonarnie lub online), niż pożyczać – z bibliotek w większości korzystają uczniowie i studenci.

Warto zauważyć, że nasze 41% to jednak nadal słaby wynik. W innych europejskich państwach, jak na przykład we Francji, Wielkiej Brytanii, czy w krajach skandynawskich odsetek czytających co najmniej jedną książkę w roku wynosi 70-80%.