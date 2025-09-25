Aktualizacja: 26.09.2025 07:28 Publikacja: 25.09.2025 15:31
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA
Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało program „Moc relacji w edukacji”. Brzmi ambitnie, a w praktyce oznacza szeroko zakrojone przygotowania do wdrożenia nowej podstawy programowej. Na ten cel resort przeznaczy 10 mln zł.
Założenia programu są rozbudowane – to nie jest jedynie kampania wizerunkowa. MEN chce przygotować cały system oświaty na zbliżające się zmiany. Kuratorzy mają dostać nową rolę – zamiast tylko kontrolować, mają stać się partnerami szkół. Dyrektorzy będą szkolić się z przywództwa i budowania relacji. W około 200 placówkach wystartuje pilotaż nowych rozwiązań, a w internecie ma powstać Bank Wiedzy – repozytorium narzędzi i materiałów pomocnych w reformie.
Resort planuje również ogólnopolskie badanie opinii rodziców o szkole, bo – jak przyznaje – bez poznania ich głosu trudno będzie mówić o akceptacji dla reformy. A nad całością czuwać mają specjalnie wyłonieni „ambasadorzy zmiany” – lokalni liderzy, którzy w praktyce mają być twarzami i głosem nowych rozwiązań w swoich środowiskach.
Program zakłada nie tylko szkolenia i pilotaże, ale też wyłonienie lokalnych ambasadorów reformy i stworzenie specjalnego Banku Wiedzy dla nauczycieli. Najgłośniej wybrzmiewa jednak planowana kampania społeczna pod hasłem „Zawód nauczyciel. Zawód znaczący”.
Resort otwarcie przyznaje, że jednym z celów przedsięwzięcia jest zmiana społecznej narracji o zawodzie nauczyciela. Ma być on postrzegany jako prestiżowy, znaczący i cieszący się autorytetem – a nie tylko wymagający i obciążony biurokracją.
„Moc relacji w edukacji” to także zmiana w sposobie funkcjonowania kuratoriów oświaty. Mają one stać się partnerami szkół, a nie tylko organami nadzoru. Zaplanowano też podnoszenie kompetencji liderskich dyrektorów, aby w przyszłości mogli skuteczniej wprowadzać zmiany i budować zaufanie w swoich placówkach.
Czy 10 mln zł i kampania promująca znaczenie zawodu wystarczą, by realnie poprawić sytuację nauczycieli? Tu pojawiają się wątpliwości. Od lat środowisko zwraca uwagę na kluczowe kwestie: wynagrodzenia, obciążenie obowiązkami czy brak systemowego wsparcia. Nawet najlepiej zaprojektowana kampania nie rozwiąże tych problemów.
Z drugiej strony, eksperci podkreślają, że wizerunek nauczyciela ma ogromne znaczenie – zarówno dla przyciągania młodych do zawodu, jak i dla budowania relacji w szkole. Jeśli społeczeństwo zacznie inaczej postrzegać pedagogów, łatwiej będzie im odzyskać poczucie misji i sprawczości.
Program ma być realizowany do końca 2025 r. MEN liczy, że jego efektem będzie nie tylko sprawniejsze wdrożenie reformy, ale też trwała poprawa społecznego prestiżu nauczyciela.
