Reklama

„Moc relacji w edukacji” – 10 mln zł na zmianę wizerunku nauczyciela. Czy to wystarczy?

Program zakłada nie tylko szkolenia i pilotaże, ale też wyłonienie lokalnych ambasadorów reformy i stworzenie specjalnego Banku Wiedzy dla nauczycieli.

Publikacja: 25.09.2025 15:31

„Moc relacji w edukacji” – 10 mln zł na zmianę wizerunku nauczyciela. Czy to wystarczy?

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało program „Moc relacji w edukacji”. Brzmi ambitnie, a w praktyce oznacza szeroko zakrojone przygotowania do wdrożenia nowej podstawy programowej. Na ten cel resort przeznaczy 10 mln zł. 

Czytaj więcej

Szkoła po liftingu. Co się zmienia dla nauczycieli i uczniów od 1 września?
Edukacja i wychowanie
Szkoła po liftingu. Co się zmienia dla nauczycieli i uczniów od 1 września?

Kompleksowe przygotowania do reformy

Założenia programu są rozbudowane – to nie jest jedynie kampania wizerunkowa. MEN chce przygotować cały system oświaty na zbliżające się zmiany. Kuratorzy mają dostać nową rolę – zamiast tylko kontrolować, mają stać się partnerami szkół. Dyrektorzy będą szkolić się z przywództwa i budowania relacji. W około 200 placówkach wystartuje pilotaż nowych rozwiązań, a w internecie ma powstać Bank Wiedzy – repozytorium narzędzi i materiałów pomocnych w reformie.

Resort planuje również ogólnopolskie badanie opinii rodziców o szkole, bo – jak przyznaje – bez poznania ich głosu trudno będzie mówić o akceptacji dla reformy. A nad całością czuwać mają specjalnie wyłonieni „ambasadorzy zmiany” – lokalni liderzy, którzy w praktyce mają być twarzami i głosem nowych rozwiązań w swoich środowiskach.

Reklama
Reklama

Nie tylko reforma, ale też wizerunek

Program zakłada nie tylko szkolenia i pilotaże, ale też wyłonienie lokalnych ambasadorów reformy i stworzenie specjalnego Banku Wiedzy dla nauczycieli. Najgłośniej wybrzmiewa jednak planowana kampania społeczna pod hasłem „Zawód nauczyciel. Zawód znaczący”.

Resort otwarcie przyznaje, że jednym z celów przedsięwzięcia jest zmiana społecznej narracji o zawodzie nauczyciela. Ma być on postrzegany jako prestiżowy, znaczący i cieszący się autorytetem – a nie tylko wymagający i obciążony biurokracją.

Kuratorzy w nowej roli

„Moc relacji w edukacji” to także zmiana w sposobie funkcjonowania kuratoriów oświaty. Mają one stać się partnerami szkół, a nie tylko organami nadzoru. Zaplanowano też podnoszenie kompetencji liderskich dyrektorów, aby w przyszłości mogli skuteczniej wprowadzać zmiany i budować zaufanie w swoich placówkach.

Czytaj więcej

Nauczyciele nie ruszyli masowo po pieniądze za nadgodziny. Dlaczego?
Oświata i nauczyciele
Nauczyciele nie ruszyli masowo po pieniądze za nadgodziny. Dlaczego?

Pytania o skuteczność

Czy 10 mln zł i kampania promująca znaczenie zawodu wystarczą, by realnie poprawić sytuację nauczycieli? Tu pojawiają się wątpliwości. Od lat środowisko zwraca uwagę na kluczowe kwestie: wynagrodzenia, obciążenie obowiązkami czy brak systemowego wsparcia. Nawet najlepiej zaprojektowana kampania nie rozwiąże tych problemów.

Z drugiej strony, eksperci podkreślają, że wizerunek nauczyciela ma ogromne znaczenie – zarówno dla przyciągania młodych do zawodu, jak i dla budowania relacji w szkole. Jeśli społeczeństwo zacznie inaczej postrzegać pedagogów, łatwiej będzie im odzyskać poczucie misji i sprawczości.

Reklama
Reklama

Program ma być realizowany do końca 2025 r. MEN liczy, że jego efektem będzie nie tylko sprawniejsze wdrożenie reformy, ale też trwała poprawa społecznego prestiżu nauczyciela.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Edukacja Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Średnie

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało program „Moc relacji w edukacji”. Brzmi ambitnie, a w praktyce oznacza szeroko zakrojone przygotowania do wdrożenia nowej podstawy programowej. Na ten cel resort przeznaczy 10 mln zł. 

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Edukacja zdrowotna od września 2025. MEN udostępnia materiały dla nauczycieli i rodziców
Nauczyciele
Edukacja zdrowotna od września 2025. MEN udostępnia materiały dla nauczycieli i rodziców
Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli. Jest nowe rozporządzenie
Nauczyciele
Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli. Jest nowe rozporządzenie
Sierpniowe rady pedagogiczne: decyzje, które kształtują cały rok szkolny
Nauczyciele
Sierpniowe rady pedagogiczne: decyzje, które kształtują cały rok szkolny
MEN wprowadza nowe zasady oceniania nauczycieli i dyrektorów
Nauczyciele
MEN wprowadza nowe zasady oceniania nauczycieli i dyrektorów
Dużo zmian w Karcie Nauczyciela. Nowe zasady pracy, nagrody i wypłaty
Nauczyciele
Dużo zmian w Karcie Nauczyciela. Nowe zasady pracy, nagrody i wypłaty
Reklama
Reklama
e-Wydanie