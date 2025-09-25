Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Reklama Reklama

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało program „Moc relacji w edukacji”. Brzmi ambitnie, a w praktyce oznacza szeroko zakrojone przygotowania do wdrożenia nowej podstawy programowej. Na ten cel resort przeznaczy 10 mln zł.

Kompleksowe przygotowania do reformy

Założenia programu są rozbudowane – to nie jest jedynie kampania wizerunkowa. MEN chce przygotować cały system oświaty na zbliżające się zmiany. Kuratorzy mają dostać nową rolę – zamiast tylko kontrolować, mają stać się partnerami szkół. Dyrektorzy będą szkolić się z przywództwa i budowania relacji. W około 200 placówkach wystartuje pilotaż nowych rozwiązań, a w internecie ma powstać Bank Wiedzy – repozytorium narzędzi i materiałów pomocnych w reformie.

Resort planuje również ogólnopolskie badanie opinii rodziców o szkole, bo – jak przyznaje – bez poznania ich głosu trudno będzie mówić o akceptacji dla reformy. A nad całością czuwać mają specjalnie wyłonieni „ambasadorzy zmiany” – lokalni liderzy, którzy w praktyce mają być twarzami i głosem nowych rozwiązań w swoich środowiskach.