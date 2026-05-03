Matura 2026 w części pisemnej potrwa do 21 maja. We wtorek 5 maja maturzyści przystąpią do obowiązkowego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Z kolei w środę napiszą obowiązkowy egzamin na poziomie podstawowym z języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski lub ukraiński). Wyniki egzaminów maturzyści poznają 8 lipca.

Matura 2026 z języka polskiego. Oto, jak będzie wyglądał egzamin

Szczegółowe informacje na temat przebiegu pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym znajdują się w wydanym przez CKE „Informatorze o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2024/2025”, który obowiązuje również w 2026 r.

Matura pisemna z języka polskiego na poziomie podstawowym, która rozpocznie się o godz. 9:00, potrwa 240 minut (4 godziny). Składać się będzie z dwóch arkuszy egzaminacyjnych. Pierwszy z nich zawierać będzie dwie części – test „Język polski w użyciu” oraz test historycznoliteracki. Natomiast drugi arkusz przeznaczony będzie na wypracowanie.

Matura pisemna z języka polskiego na poziomie podstawowym – jak informuje CKE – sprawdza w:

teście „Język polski w użyciu” – umiejętność odczytywania, porównywania, analizowania, syntetyzowania, uogólniania problematyki zawartej w dwóch tekstach nieliterackich;

teście historycznoliterackim – znajomość zagadnień z historii literatury i rozumienia procesów w niej zachodzących;

wypracowaniu – tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej.

Matura z języka polskiego 2026. Jakie zadania czekają na maturzystów?

W czasie matury z języka polskiego na poziomie podstawowym maturzyści zmierzą się z trzema rodzajami zadań: zadania zamknięte (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz, na dobieranie), otwarte (z luką, krótkiej odpowiedzi) oraz zadanie rozszerzonej odpowiedzi (wypracowanie).

W teście „Język polski w użyciu” znajdzie się od 5 do 7 zadań, za które łącznie uzyskać będą mogli 10 punktów. W teście historycznoliterackim będzie od 6 do 15 zadań, a łączna suma punktów za nie to 15. Z kolei za ostatnią część egzaminu – wypracowanie – zdający mogą maksymalnie zdobyć 35 punktów. Tym samym łącznie za maturę pisemną z języka polskiego na poziomie podstawowym maturzyści będą mogli uzyskać 60 punktów. Aby zdać maturę, będą natomiast musieli zdobyć minimum 18 punktów, co stanowi 30 proc.

Matura z języka polskiego: Poziom rozszerzony i egzamin w części ustnej

Matura pisemna z języka polskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się w środę 20 maja. Z kolei część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego przeprowadzona będzie w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w terminach 8-9, 11-14, 18-23 oraz 28-30 maja.

Wiemy, że maturzyści często pragną sprawdzić swoje odpowiedzi zaraz po zakończeniu egzaminu. Dzięki kooperacji między „Rzeczpospolitą" a WSiP będzie to możliwe szybko i sprawnie.

Portal rp.pl udostępni (po godzinie 14.) rozwiązania arkuszy maturalnych 2026 z języka polskiego, we wtorek z matematyki, a w środę z języka angielskiego.

