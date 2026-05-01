Matura 2026: Zasady oceniania, punktacja, progi zdawalności
Tegoroczne matury odbędą się w dniach 4-30 maja 2026 r. Pierwszym ze zdawanych egzaminów będzie język polski. Następnie maturzyści napiszą egzamin z matematyki, a w kolejnych dniach zmierzą się z językiem obcym i pozostałymi, wybranymi przedmiotami.
Absolwenci szkół średnich zdający maturę w 2026 r. muszą obowiązkowo przystąpić do czterech egzaminów w części pisemnej z poniższych przedmiotów:
Obowiązkowe są także dwa egzaminy w części ustnej:
Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują także do egzaminu z języka tej mniejszości w części ustnej (bez określania poziomu) oraz w części pisemnej (na poziomie podstawowym).
Językiem obcym wybieranym na maturze przez większość zdających jest język angielski. Jakich zadań maturzyści mogą spodziewać się w arkuszu egzamina...
W przypadku pięciu z sześciu obowiązkowych egzaminów maturzyści muszą uzyskać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia. Próg zdawalności obowiązuje:
Przy egzaminie z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym progu zdawalności nie ma. Absolwenci muszą do niego przystąpić. W przypadku języka obcego nowożytnego można wybrać poziom rozszerzony lub dwujęzyczny.
Szczegółowe zasady oceniania egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów od roku szkolnego 2024/2025 można znaleźć w informatorach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Ich pełna lista jest dostępna na stronie CKE.
Matura z matematyki od kilkunastu lat ponownie jest obowiązkowa. Jak wygląda egzamin na poziomie podstawowym, a jak na poziomie rozszerzonym? Przyp...
Osoby zdające pisemną maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym podczas egzaminu otrzymują dwa arkusze egzaminacyjne. Arkusz 1 składa się z:
Znajdą się w nich zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. W Arkuszu 2 znajduje się wypracowanie. Wypracowanie na maturze z języka polskiego powinno być nie krótsze niż 300 wyrazów.
Na rozwiązanie zadań z obu arkuszy zdający ma 240 minut. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia to 60. Szczegółowa punktacja wygląda następująco:
W wypracowaniu maturzysta musi uwzględnić odwołanie się do co najmniej dwóch utworów literackich, w tym przynajmniej jednej lektury obowiązkowej, powinny się w nim znaleźć również dwa konteksty pogłębiające rozumienie omawianych utworów. Mogą być to konteksty historycznoliterackie, literackie, biograficzne, kulturowe itd. Za utwór literacki w wypracowaniu nie uznaje się: komiksu, powieści obrazkowej, mangi, scenariusza filmowego, gry komputerowej.
Tuż po majówce rozpoczną się matury 2026. Jako pierwszy uczniowie będą zdawać egzamin z języka polskiego. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym o...
Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki. Egzamin trwa 30 minut i składa się z trzech części:
Za egzamin ustny zdający będzie mógł otrzymać maksymalnie 30 punktów. Maturzysta zda część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, jeżeli uzyska minimum 9 pkt, czyli 30 proc. możliwych do uzyskania.
Najwięcej punktów – 16 (około 53 proc.) można dostać za aspekt merytoryczny wypowiedzi monologowych. Za kompozycję wypowiedzi można otrzymać 4 pkt, czyli 13 proc. Aspekt merytoryczny podczas rozmowy to maksymalnie 6 pkt (20 proc.). W ramach kryterium „Zakres i poprawność środków językowych w wypowiedziach zdającego” można uzyskać 4 pkt (13 proc.).
Matura to nie tylko zakres materiału i zasady oceniania, lecz także określony katalog przedmiotów, które zdający mogą wziąć ze sobą na egzamin oraz...
W arkuszu egzaminacyjnym na maturze z matematyki można się spodziewać zarówno zadań zamkniętych, jak i otwartych. Wśród zadań zamkniętych mogą znaleźć się:
Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym trwa 180 minut. W arkuszu znajduje się od 27 do 39 zadań (od 20 do 25 zadań zamkniętych oraz od 7 do 14 zadań otwartych). Łączna liczba punktów do zdobycia wynosi 50 punktów – 25 pkt z części zamkniętej i tyle samo z części otwartej.
Język obcy nowożytny jest jednym z obowiązkowych przedmiotów maturalnych. Większość uczniów wybiera egzamin z języka angielskiego. Egzamin pisemny z angielskiego na poziomie podstawowym trwa 120 minut. Składa się z czterech części:
Rozumienie ze słuchu składa się z 15 zadań. Można za nie otrzymać 25 proc. punktów możliwych do zdobycia. Część sprawdzająca rozumienie tekstów pisanych obejmuje 20 zadań. Można za nie otrzymać 33 proc. punktów. Część dotycząca znajomości środków językowych składa się z 13 zadań. Łącznie można otrzymać 22 proc. punktów.
W ramach wypowiedzi pisemnej należy napisać tekst użytkowy na 100-150 wyrazów. Oceniana jest treść, spójność i logika wypowiedzi, zakres środków językowych i poprawność środków językowych. Za wypracowanie można otrzymać 20 proc. punktów możliwych do zdobycia w czasie egzaminu.
Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego trwa 15 minut. Egzamin ma formę rozmowy. Uczeń losuje zestaw egzaminacyjny, który składa się z trzech zadań. Zawiera polecenia w języku polskim oraz materiał ikonograficzny. Egzamin poprzedzony jest krótką rozmową wstępną.
Komisja ocenia ogólną sprawność komunikacyjną ucznia, płynność wypowiedzi, a także zakres i poprawność użytych środków leksykalno-gramatycznych. Podczas egzaminu ustnego można uzyskać maksymalnie 30 punktów.
Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym to przedostatni dzień egzaminów pisemnych. Jakie tematy wypracowań mogli wybrać maturzyści? Publ...
Egzamin maturalny 2025 z matematyki na poziomie rozszerzonym rozpoczął się o godz. 9.00 i trwał 180 minut. Publikujemy arkusz CKE z tego egzaminu o...
Drugi dzień matur 2025 to zmagania z arkuszami z matematyki na poziomie podstawowym. Publikujemy maturalne arkusze CKE z matematyki z rozwiązaniami...
Matura 2025 rozpoczęła się od rozwiązywania arkuszy z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jakie były pytania i jakie tematy wypracowań mogli...
