Tegoroczne matury odbędą się w dniach 4-30 maja 2026 r. Pierwszym ze zdawanych egzaminów będzie język polski. Następnie maturzyści napiszą egzamin z matematyki, a w kolejnych dniach zmierzą się z językiem obcym i pozostałymi, wybranymi przedmiotami.

Reklama Reklama

Matura 2026. Egzaminy obowiązkowe

Absolwenci szkół średnich zdający maturę w 2026 r. muszą obowiązkowo przystąpić do czterech egzaminów w części pisemnej z poniższych przedmiotów:

z języka polskiego - na poziomie podstawowym,

z matematyki - na poziomie podstawowym,

z języka obcego nowożytnego - na poziomie podstawowym,

z wybranego przedmiotu dodatkowego - na poziomie rozszerzonym, przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

Obowiązkowe są także dwa egzaminy w części ustnej:

z języka polskiego (bez określania poziomu),

z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu).

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują także do egzaminu z języka tej mniejszości w części ustnej (bez określania poziomu) oraz w części pisemnej (na poziomie podstawowym).

Egzamin dojrzałości 2026. Progi zdawalności

W przypadku pięciu z sześciu obowiązkowych egzaminów maturzyści muszą uzyskać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia. Próg zdawalności obowiązuje:

w części pisemnej – na egzaminach z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego

w części ustnej - na egzaminach z języka polskiego i języka obcego nowożytnego;

Przy egzaminie z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym progu zdawalności nie ma. Absolwenci muszą do niego przystąpić. W przypadku języka obcego nowożytnego można wybrać poziom rozszerzony lub dwujęzyczny.

Szczegółowe zasady oceniania egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów od roku szkolnego 2024/2025 można znaleźć w informatorach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Ich pełna lista jest dostępna na stronie CKE.

Matura z języka polskiego 2026. Czas, punktacja i zasady

Osoby zdające pisemną maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym podczas egzaminu otrzymują dwa arkusze egzaminacyjne. Arkusz 1 składa się z:

części pierwszej – testu „Język polski w użyciu” - składa się z 5-7 zadań, w tym zadanie polegające na napisaniu notatki syntetyzującej na 60-90 wyrazów

części drugiej - testu historycznoliterackiego - może się składać z 6–15 zadań

Znajdą się w nich zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. W Arkuszu 2 znajduje się wypracowanie. Wypracowanie na maturze z języka polskiego powinno być nie krótsze niż 300 wyrazów.

Na rozwiązanie zadań z obu arkuszy zdający ma 240 minut. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia to 60. Szczegółowa punktacja wygląda następująco:

Test „Język polski w życiu” - można uzyskać łącznie 10 pkt, czyli 17 proc. wszystkich punktów możliwych do zdobycia.

Test historycznoliteracki – można zdobyć 15 punktów, czyli - 25 proc.

Wypracowanie - można zdobyć 35 pkt czyli 58 proc.

W wypracowaniu maturzysta musi uwzględnić odwołanie się do co najmniej dwóch utworów literackich, w tym przynajmniej jednej lektury obowiązkowej, powinny się w nim znaleźć również dwa konteksty pogłębiające rozumienie omawianych utworów. Mogą być to konteksty historycznoliterackie, literackie, biograficzne, kulturowe itd. Za utwór literacki w wypracowaniu nie uznaje się: komiksu, powieści obrazkowej, mangi, scenariusza filmowego, gry komputerowej.

Matura 2026 z języka polskiego. Egzamin ustny

Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki. Egzamin trwa 30 minut i składa się z trzech części:

przygotowania zdającego do odpowiedzi (15 minut),

wypowiedzi monologowych zdającego dotyczących dwóch zadań z wylosowanego zestawu egzaminacyjnego (10 minut),

rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym związanej z tymi wypowiedziami (5 minut).

Za egzamin ustny zdający będzie mógł otrzymać maksymalnie 30 punktów. Maturzysta zda część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, jeżeli uzyska minimum 9 pkt, czyli 30 proc. możliwych do uzyskania.

Najwięcej punktów – 16 (około 53 proc.) można dostać za aspekt merytoryczny wypowiedzi monologowych. Za kompozycję wypowiedzi można otrzymać 4 pkt, czyli 13 proc. Aspekt merytoryczny podczas rozmowy to maksymalnie 6 pkt (20 proc.). W ramach kryterium „Zakres i poprawność środków językowych w wypowiedziach zdającego” można uzyskać 4 pkt (13 proc.).

Matura z matematyki 2026. Poziom podstawowy

W arkuszu egzaminacyjnym na maturze z matematyki można się spodziewać zarówno zadań zamkniętych, jak i otwartych. Wśród zadań zamkniętych mogą znaleźć się:

zadania wyboru jednokrotnego,

zadania wyboru wielokrotnego,

zadania typu prawda-fałsz,

zadania na dobieranie.

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym trwa 180 minut. W arkuszu znajduje się od 27 do 39 zadań (od 20 do 25 zadań zamkniętych oraz od 7 do 14 zadań otwartych). Łączna liczba punktów do zdobycia wynosi 50 punktów – 25 pkt z części zamkniętej i tyle samo z części otwartej.

Matura pisemna z języka obcego. Zasady w 2026 r.

Język obcy nowożytny jest jednym z obowiązkowych przedmiotów maturalnych. Większość uczniów wybiera egzamin z języka angielskiego. Egzamin pisemny z angielskiego na poziomie podstawowym trwa 120 minut. Składa się z czterech części:

Rozumienie ze słuchu,

Rozumienie tekstów pisanych,

Znajomość środków językowych,

Wypowiedź pisemna.

Rozumienie ze słuchu składa się z 15 zadań. Można za nie otrzymać 25 proc. punktów możliwych do zdobycia. Część sprawdzająca rozumienie tekstów pisanych obejmuje 20 zadań. Można za nie otrzymać 33 proc. punktów. Część dotycząca znajomości środków językowych składa się z 13 zadań. Łącznie można otrzymać 22 proc. punktów.

W ramach wypowiedzi pisemnej należy napisać tekst użytkowy na 100-150 wyrazów. Oceniana jest treść, spójność i logika wypowiedzi, zakres środków językowych i poprawność środków językowych. Za wypracowanie można otrzymać 20 proc. punktów możliwych do zdobycia w czasie egzaminu.

Matura ustna z języka angielskiego. Co trzeba wiedzieć?

Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego trwa 15 minut. Egzamin ma formę rozmowy. Uczeń losuje zestaw egzaminacyjny, który składa się z trzech zadań. Zawiera polecenia w języku polskim oraz materiał ikonograficzny. Egzamin poprzedzony jest krótką rozmową wstępną.

Komisja ocenia ogólną sprawność komunikacyjną ucznia, płynność wypowiedzi, a także zakres i poprawność użytych środków leksykalno-gramatycznych. Podczas egzaminu ustnego można uzyskać maksymalnie 30 punktów.