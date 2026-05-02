Informacje na ten temat zawarte zostały w „Informatorze o egzaminie maturalnym w Formule 2023 od roku szkolnego 2024/2025”, który aktualizowany został przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 20 sierpnia 2025 r.

Co grozi za ściąganie na maturze? CKE ostrzega

W rozdziale wspomnianego informatora zatytułowanym „Unieważnienie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów” czytamy: „Absolwent ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzyć własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu”.

W przypadku ściągania na maturze, egzamin może zostać dla zdającego unieważniony. Dotyczy to zarówno matury w części ustnej, jak i pisemnej. Unieważnienie może nastąpić podczas egzaminu lub nawet po nim, w tym także w momencie sprawdzania pracy, jeśli stwierdzone zostanie niesamodzielne rozwiązywanie zadania lub zadań egzaminacyjnych przez maturzystę.

Unieważnienie matury w trakcie sprawdzania pracy – jak wynika ze wspomnianego Informatora CKE –  następuje, gdy stwierdzone zostanie niesamodzielne rozwiązywanie przez zdającego zadań, zwłaszcza w przypadku stwierdzenia występowania w pracy jednakowych sformułowań, które wskazują na:

  • udostępnianie rozwiązań innemu zdającemu;
  • korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego zdającego;
  • korzystanie w czasie egzaminu z niedozwolonych materiałów i w efekcie np. przepisanie fragmentu pracy ze strony internetowej, podręcznika lub opracowania.

Unieważnienie egzaminu to nie wszystko. Oto, co jeszcze grozi za ściąganie na maturze

Unieważnienie egzaminu nie jest jednak jedyną konsekwencją grożącą za ściąganie. Maturzysta w tym przypadku bowiem traci możliwość przystąpienia do egzaminu w czasie sierpniowej sesji poprawkowej. Oznacza to, że egzamin z unieważnionego przedmiotu może zdawać dopiero w kolejnym roku.

To jednak nie wszystko. Jeśli bowiem unieważniony został egzamin z przedmiotu obowiązkowego lub z jedynego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, do którego maturzysta przystępuje obowiązkowo, wówczas konsekwencją jest niezdanie matury w danym roku. Z kolei w przypadku unieważnienia egzaminu z innego przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości jako wynik wpisywane jest „0 proc.”.

Za co jeszcze grozi unieważnienie egzaminu?

Okazuje się, że ściąganie na maturze nie jest jedynym czynnikiem, z powodu którego może dojść do unieważnienia egzaminu. Może ono bowiem nastąpić również na skutek:

  • wniesienia na salę egzaminacyjną takich niedozwolonych urządzeń jak m.in. telefon komórkowy czy smartwatch oraz korzystanie z nich;
  • wniesienia na salę egzaminacyjną innych niedozwolonych materiałów bądź przyborów oraz korzystanie z nich;
  • zakłócanie przebiegu matury w sposób, który utrudnia pracę pozostałym zdającym.

