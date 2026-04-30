Błąd kardynalny na maturze można popełnić na egzaminie pisemnym z języka polskiego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Reklama Reklama

Czym jest błąd kardynalny na maturze? CKE wyjaśnia

Definicję błędu kardynalnego można znaleźć w „Informatorze o egzaminie maturalnym z języka polskiego”. Czytamy w nim: „Błąd kardynalny to błąd rzeczowy świadczący o nieznajomości treści i problematyki lektury obowiązkowej, do której odwołuje się zdający […]”. Błąd ten może zostać popełniony w zakresie fabuły (w tym głównych wątków utworu) oraz losów głównych bohaterów (w tym np. łączenia biografii różnych bohaterów).

CKE informuje ponadto, że błąd kardynalny może dotyczyć wyłącznie lektur obowiązkowych, które wskazane są w podstawie programowej jako lektury do omówienia w całości, a nie jedynie we fragmentach.

Przykłady błędów kardynalnych

Egzaminator sprawdzający maturę z języka polskiego stwierdzi popełnienie błędu kardynalnego przez zdającego, jeśli uzna, że ten całkowicie nie zna treści lektury obowiązkowej oraz nie wie, o czym pisze.

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, przykładem błędu kardynalnego jest stwierdzenie przez maturzystę, że Jacek Soplica i Ksiądz Robak w „Panu Tadeuszu” to dwie różne osoby. Innym tego rodzaju błędem może być podanie informacji, że Stanisław Wokulski z „Lalki” był bezrobotny i z tego powodu Izabela Łęcka nie chciała wyjść za niego za mąż.

Czy przez błąd kardynalny można nie zdać matury? Sprawdzamy

We wspomnianym „Informatorze o egzaminie maturalnym z języka polskiego” w części poświęconej ogólnym zasadom oceniania wypracowania znalazł się zapis dotyczący błędu kardynalnego: „Jeżeli zdający przywoła w wypracowaniu lekturę obowiązkową jako kontekst i popełni błąd kardynalny, to praca zostanie oceniona na 0 punktów”.

Czy zatem przez błąd kardynalny można nie zdać matury? Okazuje się, że popełnienie błędu kardynalnego nie jest równoznaczne z niezdaniem matury z języka polskiego.

Za maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym można maksymalnie otrzymać 60 punktów, w tym 35 punktów za wypracowanie. Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać 18 punktów (30 proc.). Tym samym maturzysta popełniający błąd kardynalny traci szansę na otrzymanie 35 punktów za wypracowanie. Cały czas jednak może uzyskać 25 punktów za pozostałą część egzaminu, a więc może zdać maturę.