Matura 2026 z matematyki na poziomie podstawowym odbędzie się we wtorek 5 maja, natomiast na poziomie rozszerzonym w poniedziałek 11 maja. Zdający w czasie egzaminów mogą korzystać z następujących materiałów i przyborów pomocniczych: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty (umożliwiający wyłącznie wykonywanie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia oraz ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków) oraz „Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki”.

Matura z matematyki. Tak wygląda na poziomie podstawowym

Szczegółowe zasady przeprowadzania matury z matematyki opisane zostały w „Informatorze o egzaminie maturalnym z matematyki” wydanym przez CKE.

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym trwa 180 minut (dłużej w przypadku zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Arkusz egzaminacyjny zawiera od 27 do 39 zadań, za które maturzyści mogą uzyskać łącznie 50 punktów. Aby zdać egzamin, muszą uzyskać 30 proc. punktów.

W arkuszu znajduje się:

  • od 20 do 25 zadań zamkniętych (za które można łącznie otrzymać 25 punktów) – w tym: zadania wyboru jednokrotnego, zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie;
  • od 7 do 14 zadań otwartych (za które można łącznie otrzymać 25 punktów) – w tym: zadania z luką, zadania krótkiej odpowiedzi oraz zadania rozszerzonej odpowiedzi.

Matura z matematyki. Wymagania na poziomie podstawowym

Matura z matematyki na poziomie podstawowym, jak informuje CKE, sprawdza umiejętności takie jak:

  • sprawność rachunkowa,
  • wykorzystanie i tworzenie informacji,
  • wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji,
  • rozumowanie i argumentacja.

Zadania egzaminacyjne dotyczą natomiast następujących obszarów tematycznych:

  • liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań;
  • funkcje, ciągi, optymalizacja;
  • trygonometria, planimetria, geometria analityczna, stereometria;
  • kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

Matura 2026 z matematyki. Poziom rozszerzony

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym również trwa 180 minut (dłużej w przypadku zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Arkusz egzaminacyjny zawiera od 10 do 14 zadań, z których wszystkie są zadaniami otwartymi. Zdający mogą łącznie za rozwiązanie wszystkich zadań uzyskać 50 punktów.

Wśród zdań są zarówno zadania krótkiej odpowiedzi, jak i zadania rozszerzonej odpowiedzi. Zadania obejmują następujące obszary tematyczne:

  • liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań;
  • funkcje, ciągi, trygonometria, optymalizacja i rachunek różniczkowy;
  • planimetria, geometria analityczna, stereometria;
  • kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

