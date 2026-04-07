W ostatnich latach maturzyści musieli przyzwyczajać się do wielu zmian. Były one spowodowane m.in. reformą edukacji, która zlikwidowała gimnazja i wprowadziła nową podstawę programową, a wraz z nią także nową formułę matury. Później przebieg matur zmieniła pandemia, z powodu której egzaminy były przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie całej podstawy programowej. W ubiegłym roku powrócono do zasad sprzed pandemii, choć równocześnie ograniczono zakres materiału wchodzącego do podstawy programowej. Przywrócono też matury ustne. Na tym tle tegoroczna matura zapowiada się wyjątkowo spokojnie, bo dla większości uczniów nic istotnego się nie zmieni.

Reklama Reklama

Jedyna nowość dotyczy części zdających

Jak informuje Radio ZET, najważniejsza nowość w maturze w 2026 r. ma dotyczyć wyłącznie arkuszy dostosowanych dla osób z orzeczeniami i niepełnosprawnościami. Zmiany mają mieć jednak charakter techniczny, a nie merytoryczny, więc nie wpłyną na zakres wiedzy wymaganej od maturzystów.

Poza tym wszystko zostaje po staremu. Nadal trzeba będzie zdobyć co najmniej 30 proc. punktów z trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym, czyli z języka polskiego, matematyki i języka obcego, a także zaliczyć dwa egzaminy ustne. Bez zmian pozostaje też zasada dotycząca rozszerzenia, do którego nadal wystarczy po prostu przystąpić. Obowiązek uzyskania minimum 30 proc. z egzaminu rozszerzonego został ponownie odroczony i według obecnych założeń ma wejść w życie dopiero w 2028 r.

Matura w szkołach zostaje, ale dyskusja trwa

Po raz kolejny wraca też temat organizowania matur poza szkołami. Zwolennicy takiego rozwiązania wskazują, że majowe egzaminy dezorganizują pracę placówek i naukę pozostałych uczniów. Dyrektor CKE podkreśla jednak, że egzamin zewnętrzny jest częścią całego systemu edukacji i służy nie tylko rekrutacji, ale też ocenie efektów nauczania. Jednocześnie nie wyklucza, że w przyszłości można rozmawiać o innej fizycznej organizacji egzaminu, o ile pozwolą na to finanse, kadry i możliwości systemowe.

Tegoroczny harmonogram pozostaje bez zmian. Matura rozpocznie się 4 maja egzaminem z języka polskiego, zakończy 30 maja, a wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca. Tak jak wcześniej, część zdających podejdzie do egzaminu jeszcze w starej formule, ale większość napisze już maturę według zasad obowiązujących od 2023 r.