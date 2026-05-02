Maturzysta, aby zdać maturę, musi przystąpić łącznie przynajmniej do sześciu egzaminów (dwóch egzaminów w części ustnej oraz czterech egzaminów w części pisemnej).

Warunki niezbędne, aby zdać maturę. O tym trzeba pamiętać

Informacje na temat warunków, które trzeba spełnić, aby zdać maturę, znajdują się w wydanym przez CKE „Informatorze o egzaminie maturalnym w Formule 2023 od roku szkolnego 2024/2025” (obowiązującym również w 2026 r.).

Aby zdać maturę, należy przystąpić do:

dwóch obowiązkowych egzaminów w części ustnej – bez określania poziomu (język polski i język obcy nowożytny);

trzech obowiązkowych egzaminów w części pisemnej na poziomie podstawowym (język polski, matematyka i język obcy nowożytny);

jednego dodatkowego egzaminu na poziomie rozszerzonym (albo w przypadku języka obcego nowożytnego – przystąpić do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym).

Warto podkreślić, że z obowiązku zdawania dodatkowego egzaminu na poziomie rozszerzonym zwolnieni są absolwenci dowolnego typu szkoły pod warunkiem, że uzyskali dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika.

Ile procent trzeba zdobyć na maturze, aby zdać? Nie zawsze jest to 30 proc.

Aby zdać maturę, należy – podobnie jak w latach ubiegłych – zdobyć przynajmniej 30 proc. punktów z każdego z egzaminów obowiązkowych, a więc zarówno tych w części ustnej, jak i tych w części pisemnej.

Z kolei w przypadku dodatkowego egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym nie obowiązuje wspomniany próg 30 proc. punktów. Tu wystarczy jedynie przystąpienie do egzaminu – nie trzeba zdobyć żadnej konkretnej liczby punktów.

Czy matura jest obowiązkowa? CKE wyjaśnia wątpliwości

Egzamin maturalny – jak podkreśla we wspomnianym informatorze CKE – nie jest egzaminem obowiązkowym. Oznacza to, że każdy absolwent szkoły ponadpodstawowej sam podejmuje decyzję o przystąpieniu do niego.

Jednocześnie należy pamiętać o tym, że zdana matura nie gwarantuje przyjęcia na wybrany kierunek studiów.

„Warunki rekrutacji określa senat każdej uczelni, a próg punktowy, od którego w danym roku akademickim są przyjmowani kandydaci, może być różny w kolejnych latach akademickich. Warto podkreślić, że uczelnia może przeprowadzać dodatkowe egzaminy wstępne. Egzaminy te nie mogą jednak dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem maturalnym” – zauważa CKE.