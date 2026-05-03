Tegoroczne matury rozpoczną się 4 maja i potrwają do 30 maja 2026 r. Do egzaminu maturalnego przystąpi w tym roku około 345 tys. uczniów.

Wyniki matur 2026. Ogłoszenie wyników

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki matur pisemnych w środę 8 lipca 2026 r. Zostaną one opublikowane w systemie informatycznym ZIU. O godz. 8.30 każda osoba zdająca będzie mogła je sprawdzić. Wyniki egzaminów ustnych maturzyści poznają w dniu przeprowadzania egzaminów. Są one ogłaszane po zakończeniu egzaminu przez daną grupę zdających.

Do 8 lipca okręgowe komisje egzaminacyjne muszą przekazać szkołom świadectwa, aneksy do świadectw i informacje o wynikach egzaminu maturalnego. Tego dnia szkoły będą mogły wydać je osobom zdającym.

8 lipca ogłoszone zostaną również zbiorcze wyniki tegorocznych matur, poznamy wtedy m.in. zdawalność z przedmiotów obowiązkowych w skali kraju.

Matura 2026. Jak sprawdzić wyniki online?

Osoba zdająca po zalogowaniu się w systemie ZIU (ziu.gov.pl) może sprawdzić zarówno swój wynik ogólny z danego przedmiotu, jak i wyniki za poszczególne zadania.

Login oraz hasło do logowania w ZIU przekazuje zdającemu dyrektor szkoły, w której przystępował on do egzaminu maturalnego. Do ZIU można zalogować się również za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Egzamin dojrzałości 2026. Jaki wynik trzeba osiągnąć, by zdać maturę?

Aby zdać maturę w 2026 r., trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów pisemnych i ustnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego (na poziomie podstawowym).

Maturzyści muszą także przystąpić do egzaminu z minimum jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Nie ma wymogu uzyskania minimum 30 proc. z przedmiotu rozszerzonego, wystarczy do niego przystąpić.

Sesja poprawkowa. Kto może przystąpić do matury w sierpniu 2026?

Zdający, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, mogą go ponownie zdawać w sesji poprawkowej.

W 2026 r. egzaminy poprawkowe zaplanowano na 24 sierpnia i 25 sierpnia. Część pisemna odbędzie się w poniedziałek 24 sierpnia o godz. 9, a część ustna we wtorek 25 sierpnia 2026 r.