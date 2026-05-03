Wyniki matur 2026. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała datę
Tegoroczne matury rozpoczną się 4 maja i potrwają do 30 maja 2026 r. Do egzaminu maturalnego przystąpi w tym roku około 345 tys. uczniów.
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki matur pisemnych w środę 8 lipca 2026 r. Zostaną one opublikowane w systemie informatycznym ZIU. O godz. 8.30 każda osoba zdająca będzie mogła je sprawdzić. Wyniki egzaminów ustnych maturzyści poznają w dniu przeprowadzania egzaminów. Są one ogłaszane po zakończeniu egzaminu przez daną grupę zdających.
Do 8 lipca okręgowe komisje egzaminacyjne muszą przekazać szkołom świadectwa, aneksy do świadectw i informacje o wynikach egzaminu maturalnego. Tego dnia szkoły będą mogły wydać je osobom zdającym.
8 lipca ogłoszone zostaną również zbiorcze wyniki tegorocznych matur, poznamy wtedy m.in. zdawalność z przedmiotów obowiązkowych w skali kraju.
Błąd kardynalny jest ściśle związany z maturą z języka polskiego. Popełnienia tego błędu boi się wielu maturzystów. Czym jest błąd kardynalny? Czy...
Osoba zdająca po zalogowaniu się w systemie ZIU (ziu.gov.pl) może sprawdzić zarówno swój wynik ogólny z danego przedmiotu, jak i wyniki za poszczególne zadania.
Login oraz hasło do logowania w ZIU przekazuje zdającemu dyrektor szkoły, w której przystępował on do egzaminu maturalnego. Do ZIU można zalogować się również za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Tuż po majówce rozpoczną się matury 2026. Jako pierwszy uczniowie będą zdawać egzamin z języka polskiego. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym o...
Aby zdać maturę w 2026 r., trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów pisemnych i ustnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego (na poziomie podstawowym).
Maturzyści muszą także przystąpić do egzaminu z minimum jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Nie ma wymogu uzyskania minimum 30 proc. z przedmiotu rozszerzonego, wystarczy do niego przystąpić.
Ściąganie na maturze, chociaż zabronione, niektórym zdającym wydaje się warte uwagi. Okazuje się jednak, że jest ono bardzo nieopłacalne. Korzystan...
Zdający, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, mogą go ponownie zdawać w sesji poprawkowej.
W 2026 r. egzaminy poprawkowe zaplanowano na 24 sierpnia i 25 sierpnia. Część pisemna odbędzie się w poniedziałek 24 sierpnia o godz. 9, a część ustna we wtorek 25 sierpnia 2026 r.
