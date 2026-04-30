Tegoroczne matury rozpoczną się już 4 maja 2026 r. Uczniowie zdający z języka angielskiego przystąpią do egzaminu 6 maja.

Matura 2026. Kiedy odbędą się egzaminy z języka angielskiego?

Matura pisemna z języka angielskiego na poziomie podstawowym w 2026 r. odbędzie się w środę 6 maja o godz. 9. Egzamin na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym zaplanowano na czwartek 7 maja, również o godz. 9.

Egzaminy ustne z języków obcych odbędą się w dniach 8-30 maja 2026 r., w zależności od harmonogramu szkoły.

Matura 2026 z angielskiego. Na czym polega egzamin?

Egzamin z języka obcego na maturze jest obowiązkowy, zarówno w części pisemnej, jak i ustnej. Tegoroczni maturzyści zmierzą się z językiem angielskim w formie pisemnej na poziomie podstawowym oraz ustnej – bez określania poziomu.

Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą zdawać język obcy nowożytny na poziomie dwujęzycznym.

Aby zdać maturę z języka angielskiego, należy uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu ustnego i pisemnego. W przypadku języka angielskiego wybranego jako przedmiot dodatkowy wymagane jest przystąpienie do egzaminu – nie ma określonego progu zdawalności.

Matura pisemna z języka angielskiego 2026. Jak będzie wyglądał egzamin?

W czasie egzaminu maturzyści muszą wykazać określony, średni poziom biegłości językowej:

B1 (B1+ w zakresie rozumienia tekstu) dla egzaminu na poziomie podstawowym,

B2 (B2+ dla rozumienia tekstu) na poziomie rozszerzonym,

B2+ (C1 dla rozumienia tekstu) na poziomie dwujęzycznym.

Na rozwiązanie arkusza zadań z języka angielskiego maturzyści będą mieli:

120 minut – matura na poziomie podstawowym,

150 minut – matura na poziomie rozszerzonym,

180 minut – poziom dwujęzyczny.

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym na poziomie podstawowym mają sprawdzić umiejętności maturzysty w zakresie:

rozumienia języka obcego ze słuchu – 15 zadań zamkniętych i otwartych,

rozumienia tekstu pisanego – 20 zadań,

znajomości środków językowych – 13 zadań,

redagowania wypowiedzi pisemnej – tekst o wymaganej objętości od 100 do 150 wyrazów

Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Matura ustna z angielskiego. Jak będzie przebiegać?

Egzamin ustny z angielskiego trwa 15 minut. Rozpoczyna się krótką rozmową wstępną z egzaminatorem. Są to pytania ogólne, dotyczące m.in. zainteresowań ucznia.

Maturzysta będzie miał do wykonania trzy zadania, które znajdą się w wylosowanym zestawie. Pierwsze z nich będzie dotyczyć odegrania określonej roli. Zdający będzie miał na to maksymalnie 4 minuty. W drugim zadaniu uczeń będzie musiał opisać wylosowaną ilustrację i odpowiedzieć na związane z nią trzy pytania, które zada egzaminator. Przeznaczono na to 3 minuty. Trzecie zadanie dotyczy odpowiedzi na dwa pytania związane z tzw. materiałem stymulującym. Ma na to 5 minut.

Komisja oceni ogólną sprawność komunikacyjną ucznia, płynność wypowiedzi, a także zakres i poprawność użytych środków leksykalno-gramatycznych. Podczas egzaminu ustnego można uzyskać maksymalnie 30 punktów.