Matura 2026: język angielski. Jak będzie wyglądał egzamin pisemny i ustny?
Tegoroczne matury rozpoczną się już 4 maja 2026 r. Uczniowie zdający z języka angielskiego przystąpią do egzaminu 6 maja.
Matura pisemna z języka angielskiego na poziomie podstawowym w 2026 r. odbędzie się w środę 6 maja o godz. 9. Egzamin na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym zaplanowano na czwartek 7 maja, również o godz. 9.
Egzaminy ustne z języków obcych odbędą się w dniach 8-30 maja 2026 r., w zależności od harmonogramu szkoły.
Egzamin z języka obcego na maturze jest obowiązkowy, zarówno w części pisemnej, jak i ustnej. Tegoroczni maturzyści zmierzą się z językiem angielskim w formie pisemnej na poziomie podstawowym oraz ustnej – bez określania poziomu.
Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą zdawać język obcy nowożytny na poziomie dwujęzycznym.
Aby zdać maturę z języka angielskiego, należy uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu ustnego i pisemnego. W przypadku języka angielskiego wybranego jako przedmiot dodatkowy wymagane jest przystąpienie do egzaminu – nie ma określonego progu zdawalności.
W czasie egzaminu maturzyści muszą wykazać określony, średni poziom biegłości językowej:
Na rozwiązanie arkusza zadań z języka angielskiego maturzyści będą mieli:
Zadania w arkuszu egzaminacyjnym na poziomie podstawowym mają sprawdzić umiejętności maturzysty w zakresie:
Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań można uzyskać maksymalnie 60 punktów.
Egzamin ustny z angielskiego trwa 15 minut. Rozpoczyna się krótką rozmową wstępną z egzaminatorem. Są to pytania ogólne, dotyczące m.in. zainteresowań ucznia.
Maturzysta będzie miał do wykonania trzy zadania, które znajdą się w wylosowanym zestawie. Pierwsze z nich będzie dotyczyć odegrania określonej roli. Zdający będzie miał na to maksymalnie 4 minuty. W drugim zadaniu uczeń będzie musiał opisać wylosowaną ilustrację i odpowiedzieć na związane z nią trzy pytania, które zada egzaminator. Przeznaczono na to 3 minuty. Trzecie zadanie dotyczy odpowiedzi na dwa pytania związane z tzw. materiałem stymulującym. Ma na to 5 minut.
Komisja oceni ogólną sprawność komunikacyjną ucznia, płynność wypowiedzi, a także zakres i poprawność użytych środków leksykalno-gramatycznych. Podczas egzaminu ustnego można uzyskać maksymalnie 30 punktów.
