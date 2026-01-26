Reklama

Matura 2026. Terminy egzaminów i kluczowe daty

Egzaminy w części pisemnej w terminie głównym zaplanowano od 4 do 21 maja 2026 roku. Wszystkie testy rozpoczną się o godzinie 9.00. Sesja obejmuje egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym i rozszerzonym z wielu przedmiotów.

Publikacja: 26.01.2026 11:44

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła harmonogram egzaminu maturalnego w 2026 roku. Główna sesja egzaminacyjna rozpocznie się na początku maja, a wyniki zostaną ogłoszone na początku lipca – w decydującym momencie rekrutacji na studia wyższe i uczelnie zagraniczne.

Czytaj więcej

Egzamin ósmoklasisty 2026. CKE podała terminy
Matura i egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty 2026. CKE podała terminy

Matura 2026. Start egzaminów: 4 maja

W pierwszych dniach maturzyści przystąpią do egzaminów obowiązkowych:

• 4 maja (poniedziałek) – język polski (poziom podstawowy)

• 5 maja (wtorek) – matematyka (poziom podstawowy)

• 6 maja (środa) – języki obce nowożytne (poziom podstawowy, w tym angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski i ukraiński)

W kolejnych dniach zaplanowano egzaminy z przedmiotów rozszerzonych, m.in. historii, biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki oraz języków obcych w wariantach rozszerzonych. Te egzaminy odbywać się będą sukcesywnie do 2026 roku .

Matura 2026. Egzaminy ustne: 7–30 maja

Część ustna matury zaplanowano w dniach 7–30 maja 2026 roku (z wyłączeniem weekendów). Szczegółowy harmonogram ustalają szkoły jako zespoły egzaminacyjne, które określają konkretne dni dla poszczególnych języków i grup zdających.

Sesja dodatkowa i poprawkowa w ramach matury w 2026 roku

Dla absolwentów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, przewidziano sesję dodatkową:

• 1–16 czerwca – egzaminy pisemne

• 8–10 czerwca – egzaminy ustne

Skorzystanie z tego terminu wymaga usprawiedliwienia i zgłoszenia odpowiedniej komisji egzaminacyjnej.

Dla tych, którzy nie zdadzą egzaminów w sesji głównej lub dodatkowej, CKE przewidziała sesję poprawkową w sierpniu 2026 roku (24–25 sierpnia).

Wyniki matur 2026

Wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 roku. Tego dnia absolwenci będą mogli odebrać świadectwa dojrzałości w szkołach macierzystych. Wyniki mają kluczowe znaczenie przy rekrutacji na studia w Polsce i za granicą oraz przy ubieganiu się o stypendia i programy międzynarodowe.

Praktyczne informacje dla maturzystów w 2026 roku

Maturzyści musieli złożyć wstępne deklaracje wyboru przedmiotów do matury do końca września 2025 roku. Ostateczny termin na zmianę wyboru egzaminów upłynie 7 lutego 2026 roku, po czym deklaracje nie podlegają korektom.

Źródło: rp.pl

Edukacja Egzaminy Matura
