Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła harmonogram egzaminu maturalnego w 2026 roku. Główna sesja egzaminacyjna rozpocznie się na początku maja, a wyniki zostaną ogłoszone na początku lipca – w decydującym momencie rekrutacji na studia wyższe i uczelnie zagraniczne.
Egzaminy w części pisemnej w terminie głównym zaplanowano od 4 do 21 maja 2026 roku. Wszystkie testy rozpoczną się o godzinie 9.00. Sesja obejmuje egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym i rozszerzonym z wielu przedmiotów.
W pierwszych dniach maturzyści przystąpią do egzaminów obowiązkowych:
• 4 maja (poniedziałek) – język polski (poziom podstawowy)
• 5 maja (wtorek) – matematyka (poziom podstawowy)
• 6 maja (środa) – języki obce nowożytne (poziom podstawowy, w tym angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski i ukraiński)
W kolejnych dniach zaplanowano egzaminy z przedmiotów rozszerzonych, m.in. historii, biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki oraz języków obcych w wariantach rozszerzonych. Te egzaminy odbywać się będą sukcesywnie do 2026 roku .
Część ustna matury zaplanowano w dniach 7–30 maja 2026 roku (z wyłączeniem weekendów). Szczegółowy harmonogram ustalają szkoły jako zespoły egzaminacyjne, które określają konkretne dni dla poszczególnych języków i grup zdających.
Dla absolwentów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, przewidziano sesję dodatkową:
• 1–16 czerwca – egzaminy pisemne
• 8–10 czerwca – egzaminy ustne
Skorzystanie z tego terminu wymaga usprawiedliwienia i zgłoszenia odpowiedniej komisji egzaminacyjnej.
Dla tych, którzy nie zdadzą egzaminów w sesji głównej lub dodatkowej, CKE przewidziała sesję poprawkową w sierpniu 2026 roku (24–25 sierpnia).
Wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 roku. Tego dnia absolwenci będą mogli odebrać świadectwa dojrzałości w szkołach macierzystych. Wyniki mają kluczowe znaczenie przy rekrutacji na studia w Polsce i za granicą oraz przy ubieganiu się o stypendia i programy międzynarodowe.
Maturzyści musieli złożyć wstępne deklaracje wyboru przedmiotów do matury do końca września 2025 roku. Ostateczny termin na zmianę wyboru egzaminów upłynie 7 lutego 2026 roku, po czym deklaracje nie podlegają korektom.
