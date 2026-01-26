Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła harmonogram egzaminu maturalnego w 2026 roku. Główna sesja egzaminacyjna rozpocznie się na początku maja, a wyniki zostaną ogłoszone na początku lipca – w decydującym momencie rekrutacji na studia wyższe i uczelnie zagraniczne.

Matura 2026. Start egzaminów: 4 maja

Egzaminy w części pisemnej w terminie głównym zaplanowano od 4 do 21 maja 2026 roku. Wszystkie testy rozpoczną się o godzinie 9.00. Sesja obejmuje egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym i rozszerzonym z wielu przedmiotów.

W pierwszych dniach maturzyści przystąpią do egzaminów obowiązkowych: