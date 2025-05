Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym to drugi najczęściej wybierany przedmiot dodatkowy – jego zdawanie zadeklarowało 71 001 osób, czyli 25,8 proc. wszystkich absolwentów.

Reklama

Jak wyglądał arkusz maturalny z matematyki 2025?

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym trwał 3 godziny. Arkusz maturalny zawierał od 10 do 14 zadań, w tym wszystkie otwarte. Maturzysta może uzyskać łącznie maksymalnie 50 punktów.

Arkusz składał się z pojedynczych zadań oraz wiązek zadań – czyli zestawów od dwóch do czterech zadań, które występują we wspólnym kontekście tematycznym. Co jednak istotne, każde zadanie będące częścią wiązki można było rozwiązać niezależnie od rozwiązania innych zadań w danej wiązce.

Maturzyści w zadaniach otwartych musieli zaprezentować pełny tok rozumowania i uwzględniać warunki zadania. Konieczne było również odwołanie do twierdzeń matematycznych i własności odpowiednich obiektów matematycznych. Rozwiązanie zadania zawierać powinno między innymi obliczenia, wyznaczanie, wyprowadzanie, uzasadnienie i wykazanie.

CKE opublikowała arkusze maturalne z matematyki o godz. 14. Na rp.pl publikujemy odpowiedzi ekspertów Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych SA.