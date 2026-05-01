Procedury CKE na rok 2026. Telefon to ryzyko unieważnienia

Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2025/2026 nie pozostawiają złudzeń: sala egzaminacyjna musi być wolna od wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych. Jak wskazuje „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego” opublikowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE), zakaz ten jest egzekwowany z najwyższą surowością.

Co dokładnie jest zabronione?

Maturzyści nie mogą wnosić na salę ani korzystać z żadnych urządzeń wyposażonych w technologie łączności. Katalog zakazanych przedmiotów obejmuje:

• telefony komórkowe (nawet wyłączone),

• smartwatche i smartbandy,

• urządzenia z dostępem do internetu.

Jedyny dopuszczalny wyjątek dotyczy kwestii zdrowotnych. CKE wskazuje, że dozwolone są urządzenia „wyposażone w aplikację mobilną służącą do monitorowania stanu zdrowia”, co dotyczy m.in. osób chorujących na cukrzycę korzystających z pomp insulinowych. W każdym innym przypadku wykrycie sprzętu elektronicznego skutkuje przerwaniem egzaminu.

Konsekwencje unieważnienia egzaminu

Kara za złamanie przepisów jest dotkliwa. Jeśli przewodniczący zespołu nadzorującego stwierdzi posiadanie przez ucznia urządzenia, dochodzi do unieważnienia pracy. Jak podaje dokument CKE: „wniesienie lub korzystanie w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego” to jedna z głównych podstaw do podjęcia takiej decyzji.

Skutki są długofalowe. Jeśli unieważnienie dotyczy przedmiotu obowiązkowego (np. języka polskiego lub matematyki na poziomie podstawowym), absolwent nie zdaje matury w danym roku i – co najważniejsze – traci prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Kolejna szansa pojawia się dopiero za rok.

Inne zakazy

W roku 2026 utrzymane zostają także inne ograniczenia. Na ławce może znajdować się wyłącznie woda mineralna oraz przybory wymienione w osobnym komunikacie CKE (np. czarny długopis, linijka). Zabronione jest wnoszenie:

• własnego jedzenia,

• maskotek i amuletów „na szczęście”,

• materiałów pomocniczych niewymienionych w wykazie.

Szkoły powinny zapewnić miejsce do bezpiecznego zdeponowania telefonów i rzeczy osobistych przed wejściem na salę. Skorzystanie z tej możliwości to jedyny sposób, by przez roztargnienie nie zamknąć sobie drogi na studia.