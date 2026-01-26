Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2026. CKE podała terminy

Uczniowie, jak co roku, zdadzą trzy obowiązkowe egzaminy. W przypadku języka obcego nowożytnego wybierają jeden z nauczanych w szkole przedmiotów – najczęściej język angielski.

Publikacja: 26.01.2026 11:17

Egzamin ósmoklasisty 2026. CKE podała terminy

Foto: Chinnapong / Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła harmonogram egzaminu ósmoklasisty w 2026 roku Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych przystąpią do obowiązkowych testów w maju. Wyniki zostaną opublikowane na początku lipca – w kluczowym momencie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcej

CKE podała terminy egzaminów w 2026 roku. Zmieni się też harmonogram ferii
Matura i egzamin ósmoklasisty
CKE podała terminy egzaminów w 2026 roku. Zmieni się też harmonogram ferii

Trzy dni egzaminów ósmoklasisty w maju 2026 roku

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym odbędzie się w dniach 11–13 maja 2026 roku Wszystkie testy rozpoczną się o godzinie 9.00.

• 11 maja (poniedziałek) – język polski

Reklama
Reklama

• 12 maja (wtorek) – matematyka

• 13 maja (środa) – język obcy nowożytny

Uczniowie, jak co roku, zdadzą trzy obowiązkowe egzaminy. W przypadku języka obcego nowożytnego wybierają jeden z nauczanych w szkole przedmiotów – najczęściej język angielski.

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty w czerwcu

Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu w terminie majowym, Centralna Komisja Egzaminacyjna przewidziała termin dodatkowy w czerwcu:

• 8 czerwca – język polski

• 9 czerwca – matematyka

Reklama
Reklama

• 10 czerwca – język obcy nowożytny

Warunkiem skorzystania z tego terminu jest zgoda dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Czytaj więcej

W maju uczniowie klas ósmych przystąpią do egzaminów
Matura i egzamin ósmoklasisty
Egzaminy ósmoklasisty 2025: Kiedy są i ile trwają? Czy można ich nie zdać?

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2026 roku?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca 2026 roku Tego samego dnia szkoły przekażą uczniom oficjalne zaświadczenia o wynikach, które są jednym z podstawowych dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do liceów, techników oraz szkół branżowych I stopnia.

Ile czasu na rozwiązanie arkuszy na egzaminie ósmoklasisty w 2026 roku?

Czas trwania egzaminów nie zmienia się:

• język polski – 150 minut,

Reklama
Reklama

• matematyka – 125 minut,

• język obcy nowożytny – 110 minut.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą skorzystać z wydłużonego czasu pracy z arkuszem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Egzamin ósmoklasisty w 2026 roku bez progu zdawalności – tak jak w poprzednich latach

Egzamin ósmoklasisty nie ma progu zdawalności – każdy uczeń kończy szkołę podstawową niezależnie od uzyskanych wyników. Punkty zdobyte na egzaminie mają jednak istotne znaczenie w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zwłaszcza w przypadku najbardziej obleganych liceów i techników.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Edukacja Egzaminy Egzamin Ósmoklasisty
Matura 2026. Terminy egzaminów i kluczowe daty
Matura i egzamin ósmoklasisty
Matura 2026. Terminy egzaminów i kluczowe daty
Krzysztof Obrębski, wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Matura i egzamin ósmoklasisty
„Szkoła na nowo”: Cyfrowy asystent na maturze i egzaminie ósmoklasisty
Ostateczne wyniki matur 2025. Ponad 1 na 10 maturzystów poprawiało egzamin w sierpniu
Matura i egzamin ósmoklasisty
Ostateczne wyniki matur 2025. Ponad 1 na 10 maturzystów poprawiało egzamin w sierpniu
CKE zapowiada próbne egzaminy. Materiały dostępne dopiero od stycznia 2026
Matura i egzamin ósmoklasisty
CKE zapowiada próbne egzaminy. Materiały dostępne dopiero od stycznia 2026
Wszystkie zmiany w ortografii opisane są na stronie Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.
Matura i egzamin ósmoklasisty
Nadchodzi najpoważniejsza zmiana w polskiej ortografii od kilkudziesięciu lat
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama