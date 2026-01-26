Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła harmonogram egzaminu ósmoklasisty w 2026 roku Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych przystąpią do obowiązkowych testów w maju. Wyniki zostaną opublikowane na początku lipca – w kluczowym momencie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Trzy dni egzaminów ósmoklasisty w maju 2026 roku

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym odbędzie się w dniach 11–13 maja 2026 roku Wszystkie testy rozpoczną się o godzinie 9.00.

• 11 maja (poniedziałek) – język polski