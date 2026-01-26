Aktualizacja: 27.01.2026 03:56 Publikacja: 26.01.2026 11:17
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła harmonogram egzaminu ósmoklasisty w 2026 roku Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych przystąpią do obowiązkowych testów w maju. Wyniki zostaną opublikowane na początku lipca – w kluczowym momencie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym odbędzie się w dniach 11–13 maja 2026 roku Wszystkie testy rozpoczną się o godzinie 9.00.
• 11 maja (poniedziałek) – język polski
• 12 maja (wtorek) – matematyka
• 13 maja (środa) – język obcy nowożytny
Uczniowie, jak co roku, zdadzą trzy obowiązkowe egzaminy. W przypadku języka obcego nowożytnego wybierają jeden z nauczanych w szkole przedmiotów – najczęściej język angielski.
Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu w terminie majowym, Centralna Komisja Egzaminacyjna przewidziała termin dodatkowy w czerwcu:
• 8 czerwca – język polski
• 9 czerwca – matematyka
• 10 czerwca – język obcy nowożytny
Warunkiem skorzystania z tego terminu jest zgoda dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca 2026 roku Tego samego dnia szkoły przekażą uczniom oficjalne zaświadczenia o wynikach, które są jednym z podstawowych dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do liceów, techników oraz szkół branżowych I stopnia.
Czas trwania egzaminów nie zmienia się:
• język polski – 150 minut,
• matematyka – 125 minut,
• język obcy nowożytny – 110 minut.
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą skorzystać z wydłużonego czasu pracy z arkuszem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Egzamin ósmoklasisty nie ma progu zdawalności – każdy uczeń kończy szkołę podstawową niezależnie od uzyskanych wyników. Punkty zdobyte na egzaminie mają jednak istotne znaczenie w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zwłaszcza w przypadku najbardziej obleganych liceów i techników.
