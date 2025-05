Dziś egzamin ósmoklasisty z matematyki. Arkusze CKE i odpowiedzi będą w rp.pl

Arkusze egzaminu ósmoklasisty z matematyki wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez ekspertów z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych pojawią się także jeszcze dziś w serwisie rp.pl. Już teraz natomiast uczniowie mogą się również zapoznać z propozycjami odpowiedzi do zadań z arkusza z języka polskiego.

Matematyka na egzaminie. Z jakimi zadaniami zmierzą się ósmoklasiści?

Zadania w tegorocznym teście z matematyki sprawdzą, czy uczeń spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Zdający musi wykazać się takimi umiejętnościami jak m.in.: sprawność rachunkowa, wykorzystanie i tworzenie informacji, wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji oraz rozumowanie i argumentacja.

Egzamin potrwa 125 minut. W arkuszu znajdą się zarówno zadania zamknięte (14-15 zadań), jak i otwarte (5-6 zadań). Zestaw będzie obejmował maksymalnie od 20 do 21 zadań matematycznych. Za poprawne rozwiązanie zadania zamkniętego można uzyskać maksymalnie 1 pkt, a za rozwiązanie zadania otwartego – maksymalnie od 2 do 3 punktów.

Uczniowie będą rozwiązywać m.in. zadania wielokrotnego wyboru, zadania na dobieranie oraz zadania typu prawda-fałsz. Zadania otwarte będą z kolei wymagać samodzielnego sformułowania odpowiedzi. W przypadku zadań otwartych uczeń musi pokazać także swój tok rozumowania, uwzględniając rachunki i wnioski. Część zadań może z kolei wymagać użycia niestandardowych metod lub wymyślenia własnego planu rozwiązania zadania.

Egzamin ósmoklasisty 2025. Kiedy zostaną opublikowane wyniki?

Wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty zostaną opublikowane 4 lipca. Uczniowie poznają wynik w formie procentowej i na skali centylowej. Przystąpienie do każdego z trzech egzaminów jest obowiązkowe, ale samego egzaminu nie można nie zdać (nie ma określonego, minimalnego progu zdawalności). Wyniki egzaminów są za to brane pod uwagę w procesach rekrutacyjnych do szkół ponadpodstawowych.