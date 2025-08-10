Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Polski rynek korepetycji osiągnął rekordową skalę – zarówno pod względem liczby uczniów korzystających z zajęć dodatkowych, jak i poziomu cen. Jak wynika z najnowszego raportu portalu e-korepetycje.net, średni koszt jednej godziny korepetycji w Polsce wynosi obecnie 77,21 zł, a w przypadku przedmiotów specjalistycznych – nawet ponad 100 zł. Jeszcze kilka lat temu takie stawki zarezerwowane były dla akademickich ekspertów. Dziś to codzienność dla wielu rodzin.

Popyt na korepetycje bije rekordy

Raport opublikowany przez e-korepetycje.net 7 sierpnia br. opiera się na analizie ponad 270 tysięcy aktywnych ogłoszeń zamieszczonych w serwisie. Wynika z niego, że korepetycje to już nie tylko narzędzie ratunkowe dla uczniów z zaległościami, lecz stały element edukacyjnego krajobrazu. Dodatkowe lekcje z matematyki, języków obcych czy chemii to norma nie tylko w liceum, ale często już od szkoły podstawowej.

Badania przeprowadzone przez serwis innpoland.pl pokazują, że aż 73 proc. rodziców deklaruje, że ich dzieci uczęszczają na korepetycje – przynajmniej raz w tygodniu. Miesięczny koszt takiego wsparcia to dziś przeciętnie 896 zł, czyli ponad 10 tysięcy złotych rocznie. Dla porównania – w roku szkolnym 2020/2021 ta kwota wynosiła około 600 zł miesięcznie.