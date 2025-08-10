Reklama

Korepetycje coraz droższe. Rodzice płacą już niemal 900 zł miesięcznie za dodatkowe lekcje

Według szacunków, wartość polskiego rynku korepetycji przekracza już 1 miliard złotych rocznie, a jego wartość rośnie w tempie 10–15 proc. rocznie.

Publikacja: 10.08.2025 09:51

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Polski rynek korepetycji osiągnął rekordową skalę – zarówno pod względem liczby uczniów korzystających z zajęć dodatkowych, jak i poziomu cen. Jak wynika z najnowszego raportu portalu e-korepetycje.net, średni koszt jednej godziny korepetycji w Polsce wynosi obecnie 77,21 zł, a w przypadku przedmiotów specjalistycznych – nawet ponad 100 zł. Jeszcze kilka lat temu takie stawki zarezerwowane były dla akademickich ekspertów. Dziś to codzienność dla wielu rodzin.

Popyt na korepetycje bije rekordy

Raport opublikowany przez e-korepetycje.net 7 sierpnia br. opiera się na analizie ponad 270 tysięcy aktywnych ogłoszeń zamieszczonych w serwisie. Wynika z niego, że korepetycje to już nie tylko narzędzie ratunkowe dla uczniów z zaległościami, lecz stały element edukacyjnego krajobrazu. Dodatkowe lekcje z matematyki, języków obcych czy chemii to norma nie tylko w liceum, ale często już od szkoły podstawowej.

Badania przeprowadzone przez serwis innpoland.pl pokazują, że aż 73 proc. rodziców deklaruje, że ich dzieci uczęszczają na korepetycje – przynajmniej raz w tygodniu. Miesięczny koszt takiego wsparcia to dziś przeciętnie 896 zł, czyli ponad 10 tysięcy złotych rocznie. Dla porównania – w roku szkolnym 2020/2021 ta kwota wynosiła około 600 zł miesięcznie.

Przedmioty ścisłe najdroższe

Z raportu wynika, że najwięcej płacimy za informatykę (92,16 zł/h), matematykę wyższą (100,62 zł), muzykę (91,11 zł) oraz korepetycje z chemii i biologii (ok. 76–77 zł). Klasyczne przedmioty szkolne, takie jak język polski czy matematyka, kosztują przeciętnie 68–71 zł za godzinę. Korepetycje z języka angielskiego – najczęściej poszukiwane – kosztują średnio 78 zł.

Co ciekawe, ceny za przygotowanie do matury nie odbiegają znacznie od ogólnych stawek. Korepetycje z języka polskiego kosztują maturzystów ok. 69,73 zł, matematyki – 70,84 zł, a angielskiego – 68,92 zł. Znacznie więcej trzeba zapłacić za lekcje fizyki – średnio 85,52 zł, co wynika z mniejszej liczby dostępnych nauczycieli.

Korepetycje. Warszawa najdroższa, Olsztyn najtańszy

Ceny korepetycji różnią się także w zależności od regionu. Warszawa, Kraków i Szczecin to miasta o najwyższych średnich stawkach – sięgających 80 zł za godzinę lekcji z języka polskiego. Olsztyn, Rzeszów czy Lublin pozostają relatywnie tańsze – ceny zaczynają się tam od 58–60 zł za godzinę.

Zaskakujące może być to, że różnice między lekcjami stacjonarnymi a online właściwie zniknęły. Jeszcze kilka lat temu zajęcia przez internet były znacznie tańsze – dziś cena za godzinę matematyki online to 64,82 zł, a stacjonarnie – 67,87 zł. Według e-korepetycje.net świadczy to o unifikacji rynku i rosnącej jakości zajęć zdalnych.

Korepetycje – konieczność czy luksus?

Wysokie ceny nie odstraszają rodziców. Przeciwnie – wielu traktuje korepetycje jako niezbędną inwestycję w przyszłość dziecka. Rodziny z klasy średniej nierzadko rezygnują z wakacji czy zakupów, by pokryć koszty dodatkowych zajęć.

„To już nie jest fanaberia, ale konieczność. Szkoła nie daje dziś wystarczającej wiedzy, szczególnie przed maturą” – mówi matka licealistki z Gdańska, cytowana przez portal Interia Biznes.

Eksperci edukacyjni wskazują, że za wzrostem cen stoją także rosnące oczekiwania uczniów i rodziców, inflacja, a także coraz większa liczba korepetytorów z wysokimi kwalifikacjami.

Rynek wart miliony

Według szacunków, wartość polskiego rynku korepetycji przekracza już 1 miliard złotych rocznie, a jego wartość rośnie w tempie 10–15 proc. rocznie. Po części to efekt pandemii, która przyzwyczaiła uczniów do nauki indywidualnej i zdalnej. Ale to także efekt niskiej skuteczności systemu szkolnego, który – mimo reform – nadal nie jest w stanie zapewnić wszystkim uczniom równych szans.

Dla wielu rodzin oznacza to konieczność sięgania głębiej do kieszeni. Jak długo ten model będzie się utrzymywał? Na razie nic nie wskazuje na to, by popyt na korepetycje miał maleć. Wręcz przeciwnie – rosnąca presja egzaminacyjna, przerost programów nauczania i nierówności edukacyjne tylko ten trend pogłębiają.

Źródło: rp.pl

Edukacja Egzaminy Matura korepetycje

