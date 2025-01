Egzamin ósmoklasisty 2025: Kiedy wyniki? Informator

W 2025 r. egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 13-15 maja (termin główny). Przystępują do niego uczniowie ósmych klas szkół podstawowych. Jest to egzamin obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest został jednak określony minimalny wynik powinien uzyskać uczeń. Dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Reklama

W materiałach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej czytamy, że egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:



określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia; zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych; szkoły wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025?

W 2025 r. wyniki egzaminu zostaną podane 4 lipca. Uczniowie będą je mogli sprawdzić online logując się do systemu ziu.gov.pl. W tym samym dniu będą mogli odebrać ze szkół zaświadczenia o wynikach. Na zaświadczeniu podany będzie ich indywidualny wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu (przypomnijmy, na egzaminie ósmoklasisty zdaje się język polski, matematykę, wybrany język obcy).

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.