Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego rozpoczął się o godzinie 9:00 i trwał 150 minut. Do egzaminu przystąpiło ponad 368 tys. uczniów z 12,8 tys. szkół podstawowych.

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składał się z dwóch części. Pierwsza z nich zawierała zadania zorganizowane wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu. W drugiej części uczniowie mieli za zadanie napisać wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych tematów. Łącznie do zdobycia jest 45 punktów - 25 w części pierwszej i 20 w części drugiej.

CKE opublikowała arkusze egzaminacyjne o godz. 14. Publikujemy arkusze z języka polskiego wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez ekspertów z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych SA.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe do ukończenia szkoły podstawowej, ale nie można go nie zdać, gdyż nie ma minimalnego progu zdawalności. Maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć, wynosi 100 (za wszystkie trzy przedmioty).

Egzamin ósmoklasisty 2025: język polski - tematy wypracowań

Temat 1.