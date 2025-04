Ania od Matmy: Każdy, kto chce, może zdać maturę z matematyki

Maturzyści odliczają dni do egzaminu dojrzałości. Zwykle najbardziej obawiają się matematyki. W ubiegłym roku w pierwszym terminie oblał ją blisko co dziesiąty zdający. Czy każdy jest w stanie nauczyć się matematyki? - Na pewno każdy, kto chce się nauczyć matematyki. Bo jak ktoś jest zmuszany, no to będzie bardzo trudno – mówi w podcaście „Szkoła na nowo” Anna Żmuda, matematyczka i korepetytorka znana w sieci jako „Ania od matmy.”