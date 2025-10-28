Reklama

Placówki doskonalenia nauczycieli posiadają podstawową infrastrukturę cyfrową, jednak brakuje im nowoczesnych narzędzi, takich jak drukarki 3D czy zaawansowane laboratoria STEM.

Publikacja: 28.10.2025 09:27

Cyfryzacja szkół w Polsce: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Cyfrowa transformacja polskiej edukacji staje się faktem, choć tempo i skala zmian wciąż są bardzo zróżnicowane. Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) przeprowadził kompleksową analizę stanu cyfryzacji w 5835 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w tym artystycznych i specjalnych, oraz w 62 placówkach doskonalenia nauczycieli (PDN). Wyniki badań pokazują zarówno postępy, jak i wyzwania stojące przed polską edukacją w dobie technologii.

Wi-Fi i sprzęt komputerowy – dostęp jest, ale nie wszędzie wystarczający

Z danych IBE wynika, że większość szkół – 73 proc. – ma dostęp do sieci Wi-Fi. Jednak tylko 55 proc. placówek spełnia minimalny standard liczby komputerów, czyli jeden komputer na sześciu uczniów. To oznacza, że w wielu szkołach technologia wciąż jest niedostatecznie dostępna do codziennego wykorzystania w nauce.

Laboratoria STEM i AI – rzadkość czy przyszłość?

Choć zainteresowanie nowoczesnymi formami nauczania rośnie, dostępność specjalistycznych pracowni wciąż jest ograniczona. Laboratoria STEM funkcjonują w zaledwie 6 proc. szkół, a pracownie sztucznej inteligencji – w 1 proc. To wyraźnie pokazuje, że cyfryzacja polskich szkół dopiero wkracza w fazę, w której możliwe będzie regularne wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania.

Kadry i szkolenia – wsparcie techniczne dominuje nad dydaktycznym

Badania IBE wskazują, że wsparcie kadrowe w szkołach koncentruje się głównie na kwestiach technicznych, a rzadziej na wsparciu dydaktycznym. Koordynatora cyfrowej edukacji ma tylko 43 proc. szkół, co ogranicza możliwość systematycznego wdrażania nowych technologii w nauczaniu. Szkolenia dla nauczycieli często skupiają się na podstawowych kompetencjach cyfrowych, a ewaluacja tych działań bywa powierzchowna, ograniczając się do ankiet satysfakcji.

Placówki doskonalenia nauczycieli – potencjał jest, sprzęt ogranicza

Placówki doskonalenia nauczycieli posiadają podstawową infrastrukturę cyfrową, jednak brakuje im nowoczesnych narzędzi, takich jak drukarki 3D czy zaawansowane laboratoria STEM. Mimo to, zarówno nauczyciele, jak i dyrektorzy szkół coraz częściej szukają sposobów na urozmaicenie tradycyjnych metod nauczania. Cyfrowe zasoby i narzędzia mogą tu odegrać rolę katalizatora, umożliwiając interdyscyplinarne, spersonalizowane i bardziej angażujące podejście do edukacji.

Rządowe wsparcie i inwestycje – krok w stronę nowoczesnej szkoły

We wrześniu 2024 r. rząd przyjął dokument „Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji (PCTE)”, który wyznacza kierunki rozwoju technologicznego szkół do 2036 roku. Już w roku szkolnym 2025/2026 do polskich szkół trafi 16 000 nowych zestawów edukacyjnych:

  • 8000 pracowni AI dla szkół podstawowych,
  • 4000 pracowni AI dla szkół ponadpodstawowych,
  • 4000 laboratoriów STEM.
Dzięki tym inwestycjom możliwe będzie skuteczniejsze łączenie nauki przedmiotów ścisłych, technologii i programowania z praktyką szkolną. Projekty takie realizowane są m.in. przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z NASK.

Perspektywa na przyszłość

IBE będzie regularnie monitorować, jak cyfryzacja zmienia polskie szkoły. Wyniki kolejnych badań, zaplanowanych na lata 2028 i 2036, pozwolą ocenić skuteczność wprowadzanych zmian i identyfikować obszary wymagające dodatkowego wsparcia. W badaniach uczestniczyć będą nauczyciele, dyrektorzy, rodzice i edukatorzy, co zapewni pełniejszy obraz transformacji edukacji w Polsce.

Cyfrowa transformacja polskiej edukacji staje się faktem, choć tempo i skala zmian wciąż są bardzo zróżnicowane. Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) przeprowadził kompleksową analizę stanu cyfryzacji w 5835 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w tym artystycznych i specjalnych, oraz w 62 placówkach doskonalenia nauczycieli (PDN). Wyniki badań pokazują zarówno postępy, jak i wyzwania stojące przed polską edukacją w dobie technologii.

