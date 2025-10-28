Aktualizacja: 28.10.2025 14:11 Publikacja: 28.10.2025 09:27
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA
Cyfrowa transformacja polskiej edukacji staje się faktem, choć tempo i skala zmian wciąż są bardzo zróżnicowane. Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) przeprowadził kompleksową analizę stanu cyfryzacji w 5835 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w tym artystycznych i specjalnych, oraz w 62 placówkach doskonalenia nauczycieli (PDN). Wyniki badań pokazują zarówno postępy, jak i wyzwania stojące przed polską edukacją w dobie technologii.
Z danych IBE wynika, że większość szkół – 73 proc. – ma dostęp do sieci Wi-Fi. Jednak tylko 55 proc. placówek spełnia minimalny standard liczby komputerów, czyli jeden komputer na sześciu uczniów. To oznacza, że w wielu szkołach technologia wciąż jest niedostatecznie dostępna do codziennego wykorzystania w nauce.
Choć zainteresowanie nowoczesnymi formami nauczania rośnie, dostępność specjalistycznych pracowni wciąż jest ograniczona. Laboratoria STEM funkcjonują w zaledwie 6 proc. szkół, a pracownie sztucznej inteligencji – w 1 proc. To wyraźnie pokazuje, że cyfryzacja polskich szkół dopiero wkracza w fazę, w której możliwe będzie regularne wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania.
Badania IBE wskazują, że wsparcie kadrowe w szkołach koncentruje się głównie na kwestiach technicznych, a rzadziej na wsparciu dydaktycznym. Koordynatora cyfrowej edukacji ma tylko 43 proc. szkół, co ogranicza możliwość systematycznego wdrażania nowych technologii w nauczaniu. Szkolenia dla nauczycieli często skupiają się na podstawowych kompetencjach cyfrowych, a ewaluacja tych działań bywa powierzchowna, ograniczając się do ankiet satysfakcji.
Placówki doskonalenia nauczycieli posiadają podstawową infrastrukturę cyfrową, jednak brakuje im nowoczesnych narzędzi, takich jak drukarki 3D czy zaawansowane laboratoria STEM. Mimo to, zarówno nauczyciele, jak i dyrektorzy szkół coraz częściej szukają sposobów na urozmaicenie tradycyjnych metod nauczania. Cyfrowe zasoby i narzędzia mogą tu odegrać rolę katalizatora, umożliwiając interdyscyplinarne, spersonalizowane i bardziej angażujące podejście do edukacji.
We wrześniu 2024 r. rząd przyjął dokument „Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji (PCTE)”, który wyznacza kierunki rozwoju technologicznego szkół do 2036 roku. Już w roku szkolnym 2025/2026 do polskich szkół trafi 16 000 nowych zestawów edukacyjnych:
Dzięki tym inwestycjom możliwe będzie skuteczniejsze łączenie nauki przedmiotów ścisłych, technologii i programowania z praktyką szkolną. Projekty takie realizowane są m.in. przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z NASK.
IBE będzie regularnie monitorować, jak cyfryzacja zmienia polskie szkoły. Wyniki kolejnych badań, zaplanowanych na lata 2028 i 2036, pozwolą ocenić skuteczność wprowadzanych zmian i identyfikować obszary wymagające dodatkowego wsparcia. W badaniach uczestniczyć będą nauczyciele, dyrektorzy, rodzice i edukatorzy, co zapewni pełniejszy obraz transformacji edukacji w Polsce.
