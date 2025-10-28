Laboratoria STEM i AI – rzadkość czy przyszłość?

Choć zainteresowanie nowoczesnymi formami nauczania rośnie, dostępność specjalistycznych pracowni wciąż jest ograniczona. Laboratoria STEM funkcjonują w zaledwie 6 proc. szkół, a pracownie sztucznej inteligencji – w 1 proc. To wyraźnie pokazuje, że cyfryzacja polskich szkół dopiero wkracza w fazę, w której możliwe będzie regularne wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania.

Kadry i szkolenia – wsparcie techniczne dominuje nad dydaktycznym

Badania IBE wskazują, że wsparcie kadrowe w szkołach koncentruje się głównie na kwestiach technicznych, a rzadziej na wsparciu dydaktycznym. Koordynatora cyfrowej edukacji ma tylko 43 proc. szkół, co ogranicza możliwość systematycznego wdrażania nowych technologii w nauczaniu. Szkolenia dla nauczycieli często skupiają się na podstawowych kompetencjach cyfrowych, a ewaluacja tych działań bywa powierzchowna, ograniczając się do ankiet satysfakcji.

Placówki doskonalenia nauczycieli – potencjał jest, sprzęt ogranicza

Placówki doskonalenia nauczycieli posiadają podstawową infrastrukturę cyfrową, jednak brakuje im nowoczesnych narzędzi, takich jak drukarki 3D czy zaawansowane laboratoria STEM. Mimo to, zarówno nauczyciele, jak i dyrektorzy szkół coraz częściej szukają sposobów na urozmaicenie tradycyjnych metod nauczania. Cyfrowe zasoby i narzędzia mogą tu odegrać rolę katalizatora, umożliwiając interdyscyplinarne, spersonalizowane i bardziej angażujące podejście do edukacji.

Rządowe wsparcie i inwestycje – krok w stronę nowoczesnej szkoły

We wrześniu 2024 r. rząd przyjął dokument „Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji (PCTE)”, który wyznacza kierunki rozwoju technologicznego szkół do 2036 roku. Już w roku szkolnym 2025/2026 do polskich szkół trafi 16 000 nowych zestawów edukacyjnych: