Matura 2025. Kiedy wyniki egzaminów? Jak je sprawdzić?

ZIU przeznaczony jest dla uczniów i absolwentów, którzy zdają egzamin ósmoklasisty, maturalny lub eksternistyczny. System umożliwia im sprawdzenie szczegółowych wyników. Mogą zobaczyć, w jaki sposób punktowane były poszczególne zadania egzaminacyjne oraz ile punktów otrzymali za każde z nich od egzaminatora. Ponadto maturzyści mogą za pośrednictwem ZIU złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu.

Czytaj więcej Matura i egzamin ósmoklasisty Matura 2025: Lista lektur obowiązkowych. Poziom podstawowy i rozszerzony 5 maja 2025 roku odbędzie się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym z tego przedmiotu maturzyści przystąpią 21 maja. Oto obowiązkowa lista lektur na poziomie podstawowym i rozszerzonym na maturze 2025.

Login i hasło konieczne do zalogowania do ZIU zdający otrzymają wcześniej w swoich szkołach. W przypadku ich zgubienia, mogą zwrócić się do szkoły z prośbą o wygenerowanie nowych danych do logowania. Mogą również kliknąć w pole „Nie pamiętam hasła”, które znajduje się na głównej stronie logowania do ZIU. Dzięki temu na ich adres mailowy wysłane zostanie nowe hasło wygenerowane przez system. Ponadto zdający mogą zalogować się do ZIU za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

Po zalogowaniu do ZIU maturzyści będą mogli sprawdzić procentowe wyniki uzyskane z każdego z egzaminów maturalnych, a także poprawność każdej z udzielonych odpowiedzi.