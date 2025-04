Matura 2025. Wiadomo, ile osób przystąpi do egzaminów. Nowe dane CKE

Jak informuje CKE, do egzaminów maturalnych przystąpią nie tylko tegoroczni absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum i szkoły branżowej II stopnia, lecz także absolwenci wcześniejszych roczników. Wśród nich znajdują się zarówno osoby, które chcą podejść do matury po raz pierwszy, jak i osoby, które nie zdały jej w poprzednim roku bądź chcące poprawić poprzednie wyniki lub podejść do nowego przedmiotu. Łącznie przeprowadzonych zostanie około 1 445 986 egzaminów w części pisemnej oraz około 572 541 egzaminów w części ustnej.

Matura 2025. Terminy egzaminów

W tym roku egzaminy pisemne w terminie głównym będą przeprowadzane od 5 do 22 maja, natomiast egzaminy ustne – między 9 a 24 maja. Obowiązkowo absolwenci muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych – języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego (wszystkie egzaminy na poziomie podstawowym), a także do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W przypadku matur ustnych obligatoryjny jest język polski oraz język obcy nowożytny.

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się w poniedziałek 5 maja od godziny 9.00, we wtorek 6 maja o godzinie 9.00 rozpocznie się egzamin na poziomie podstawowym z matematyki, natomiast w środę 7 maja o godzinie 9.00 – z języka obcego nowożytnego – angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

Jak przebiega egzamin maturalny?

Matura składa się z części ustnej i pisemnej. Absolwenci przystępują do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych.