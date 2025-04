Jakie warunki trzeba spełnić, aby zdać maturę 2025?

Formuła 2015. Jak uzyskać świadectwo maturalne?

W przypadku osób zdających maturę w formule 2015 konieczne jest:

przystąpienie do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej (język polski oraz język obcy) oraz pisemnej (język polski, matematyka, język obcy) i uzyskanie z każdego z nich co najmniej 30 proc. punktów;

przystąpienie do jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Tak, jak w przypadku formuły 2023, do egzaminu z dodatkowego przedmiotu nie muszą przystępować osoby, które mają dokumenty zaświadczające o uzyskaniu dyplomu zawodowego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika.

Matura w formułach 2023 i 2015. Dla kogo są przeznaczone?

Maturę w formule 2023 zdają absolwenci, którzy w roku szkolnym 2024/2025 kończą 4-letnie liceum ogólnokształcące, szkołę artystyczną realizującą program takiego liceum, 5-letnie technikum lub branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej. Ponadto formuła ta dotyczy absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023 lub 2023/2024, osób, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (z wyjątkiem absolwentów, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2020–2022, ale nie uzyskali wówczas świadectwa dojrzałości), absolwentów oddziałów międzynarodowych w 4-letnim albo 3-letnim liceum ogólnokształcącym, posiadających dyplom IB oraz osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe, wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Polsce, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy lub które przystąpiły do egzaminu maturalnego w formule 2023 w roku 2023 lub 2024.

Natomiast do egzaminów w formule 2015 przystępują osoby, które w roku szkolnym 2024/2025 kończą branżową szkołę II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z ubiegłych lat, czyli absolwenci 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022, szkół artystycznych realizujących program liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum z lat 2006–2023, szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum z lat 2006–2023, liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie, uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie, absolwenci, którzy uzyskali świadectwo ukończenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2020–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości oraz osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe, wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego w Formule 2015 po raz kolejny.