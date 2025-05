Wyniki matur 2025: Kiedy zostaną ogłoszone? Czy można poznać je wcześniej?

Do egzaminu maturalnego, który rozpocznie się 5 maja br., przystąpi ok. 275 400 tegorocznych absolwentów liceów i techników. Oprócz nich do egzaminów przystąpią również osoby, które nie zdały ich w poprzednich latach oraz ci, którzy chcą poprawić swój wynik. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna w „Informacji o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2025 r. (w terminie głównym)”, ogółem w trakcie tegorocznej sesji odbędzie się ok. 572 541 egzaminów w części ustnej oraz ok. 1 445 986 egzaminów w części pisemnej.

Reklama

Zdający, którzy z przyczyn niezależnych od siebie (np. z powodu zdarzenia losowego, choroby itp.) nie przystąpią do egzaminu w terminie głównym, mogą go zdawać w terminie dodatkowym (część ustna została zaplanowana na 9-11 czerwca , część pisemna na 3-17 czerwca).

Wyniki matur 2025. Co się wydarzy 8 lipca?

We wtorek 8 lipca trzy tygodnie po zakończeniu egzaminów w terminie dodatkowym, Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki wszystkich matur pisemnych. W praktyce oznacza to, że: