Celem autorów jest pogłębienie komponentu praktycznego nauczania – nowe dokumenty uwzględniają doświadczenia edukacyjne czy praktyczne eksperymenty. Przykładowo, w części dotyczącej chemii przewidziano prowadzenie dziennika laboratoryjnego, wizyty (stacjonarne lub zdalne) w zakładach chemicznych czy debaty o znaczeniu chemii w codziennym życiu i jej wpływie na środowisko.

W przypadku biologii eksperci podzielili treści na 12 obszarów tematycznych, które nie są sztywno przypisane do klasy VII czy VIII – nauczyciel będzie miał swobodę w doborze kolejności. Wśród zagadnień znalazły się kwestie zróżnicowania komórek, pozyskiwania i wykorzystywania energii i materii, ochrony różnorodności biologicznej, a także tematy związane z rozmnażaniem, hormonami i cyklem miesiączkowym.

W geografii autorzy postawili na ujęcie interdyscyplinarne: mają być promowane powiązania i zależności między zjawiskami w różnych skalach przestrzennych – to ma rozwijać umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego. Uczniowie mają analizować położenie geograficzne Polski, rodzaje granic (naturalnych i geometrycznych) oraz konsekwencje tego położenia.

Przyroda – przedmiot planowany dla klas IV–VI – ma być przedmiotem integrującym. Jednym z modułów będzie moduł klimatyczny, poświęcony przyczynom i skutkom smogu oraz działaniom zmniejszającym jego występowanie.

Z kolei w fizyce praca ma skłaniać uczniów do udziału w debacie na temat roli fizyki, technologii i nauki w społeczeństwie, ze wskazaniem pytań kontrowersyjnych, jak np.: „Czy fizyka przydaje się w życiu codziennym?”