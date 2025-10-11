Duńska inicjatywa wpisuje się w szerszą politykę ograniczania wpływu technologii na życie dzieci. W ubiegłym roku wprowadzono tam zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach i placówkach edukacyjnych. Teraz rząd chce pójść krok dalej, dając rodzicom większą kontrolę nad cyfrowym życiem ich dzieci. To oni będą decydować, kiedy i w jakim zakresie ich pociechy mogą wejść w świat internetu.

– To nie jest wojna z technologią, lecz obrona prawa do dzieciństwa – tłumaczą duńscy urzędnicy. Projekt nie oznacza więc całkowitego odcięcia młodych od sieci, ale wprowadzenie realnych granic. W praktyce może to oznaczać konieczność weryfikacji wieku przy zakładaniu konta, a także ścisłe powiązanie profili dzieci z kontami rodziców.

Zakaz social mediów dla młodych w Danii. Za i przeciw

Pomysł wywołuje w Danii gorącą debatę. Zwolennicy podkreślają, że media społecznościowe stały się miejscem, gdzie dzieci uczą się uzależnienia od dopaminy, porównywania i iluzorycznego kontaktu. – Przez lata pozwalaliśmy, by wielkie platformy eksperymentowały na naszych dzieciach. Czas to zatrzymać – mówiła premier w duńskim parlamencie.

Przeciwnicy odpowiadają, że zakaz może okazać się trudny do egzekwowania. Młodzi użytkownicy z łatwością obejdą ograniczenia, korzystając z fałszywych kont czy VPN-ów (wirtualna sieć prywatna). Nie brakuje też głosów, że zamiast zakazywać, lepiej byłoby uczyć dzieci i rodziców świadomego korzystania z technologii. – Zamiast budować cyfrowe mury, powinniśmy uczyć, jak po nich chodzić – argumentują krytycy.

Dania nie jest w tym osamotniona. Australia już wprowadziła zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia, a w Grecji trwają prace nad koncepcją „cyfrowej dorosłości” w całej Unii Europejskiej. Coraz więcej rządów dochodzi do wniosku, że dobro dzieci nie może być pozostawione w rękach algorytmów projektowanych po to, by przyciągać uwagę za wszelką cenę.