Matura 2025: Czym jest błąd kardynalny? Czym można przez niego nie zdać matury?

Błąd kardynalny to pomyłka, której boją się maturzyści. Mogą popełnić go na egzaminie z języka polskiego. Czym jest błąd kardynalny i co za niego grozi? Czy popełniając go, można zdać maturę? Wyjaśniamy.