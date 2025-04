Matura 2025 z języka polskiego: Jak będzie wyglądał egzamin pisemny, a jak ustny?

Egzamin z języka polskiego, zarówno w części pisemnej, jak i ustnej, jest na maturze obowiązkowy. Maturzyści mogą również wybrać język polski jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Ich szczegółowy opis przygotowano w informatorze zamieszczonym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin maturalny z języka polskiego 2025. Jak wygląda część pisemna?

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 240 minut. Maturzysta musi w tym czasie rozwiązać zadania znajdujące się na dwóch arkuszach. Pierwszy z nich składa się z dwóch części: testu „Język polski w użyciu" oraz testu historycznoliterackiego. Drugi arkusz jest przeznaczony na wypracowanie.

Test „Język polski w użyciu" zawiera od 5 do 7 zadań, za które można otrzymać łącznie 10 punktów. Test historycznoliteracki zawiera od 6 do 15 zadań. Do zdobycia jest w tym przypadku 15 punktów. W obu częściach znajdują się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Za wypracowanie można uzyskać 35 punktów. Łącznie w części pisemnej można zdobyć 60 punktów.

W pierwszej części egzaminu zadania dotyczą tekstów zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym i mogą zawierać odniesienia do innych utworów, wymagające zderzenia ich z sensem znajdujących się w arkuszu tekstów. Jednym z zadań jest napisanie notatki syntetyzującej.