Aktualizacja: 12.10.2025 18:50 Publikacja: 12.10.2025 18:13
Foto: Adobe Stock
Rok akademicki 2025/2026 właśnie wystartował, ale nie wszyscy polscy uczniowie rozpoczęli go w kraju. Coraz większa grupa wybiera edukację za granicą – w UK, Holandii czy krajach Skandynawii. To nie ucieczka elit, lecz nowa normalność. „Młodzi nie chcą czekać, aż polskie uczelnie dogonią świat – szukają jakości tam, gdzie ona już jest” – komentuje Adam Dziedzic, ekspert edukacyjny z EduCat.
Czytaj więcej
Tylko 14 proc. Polaków studiujących za granicą zamierza tam pozostać. Dużo większa grupa ma w pla...
Jeszcze kilka lat temu studia za granicą wydawały się wyborem tylko dla najambitniejszych lub najlepiej sytuowanych. Dziś to realna alternatywa dla szerokiego grona uczniów – nie tylko tych z największych miast. Startup edukacyjno-technologiczny EduCat, który wspiera młodzież w aplikowaniu na zagraniczne uczelnie, obserwuje wzrost zainteresowania rok do roku.
– Dla wielu uczniów wybór zagranicznej uczelni nie ma nic wspólnego z prestiżem. Chodzi o jakość, praktyczne podejście, dostępność wykładów po angielsku i większe wsparcie w rozwoju. Dla coraz większej grupy to po prostu najlepszy możliwy wybór – mówi Adam Dziedzic, ekspert EduCat.
Tegoroczny Ranking Szanghajski (ARWU 2025) pokazuje pogłębiający się dystans między Polską a światową czołówką. W pierwszej pięćsetce znalazła się tylko jedna polska uczelnia – Uniwersytet Warszawski, a w całym top 1000 zaledwie siedem instytucji. To o cztery mniej niż jeszcze trzy lata temu.
Tymczasem Chiny mają 13 uczelni w pierwszej setce, a coraz mocniej zaznaczają swoją obecność uczelnie z krajów, które do niedawna nie kojarzyły się z akademicką potęgą – Iranu, Egiptu czy Czech. Co gorsza, Polska zaczyna przegrywać nie tylko z Zachodem, ale i z globalnym Południem.
– Świat przyspiesza, my stoimy w miejscu. Albo robimy krok w tył. Bez strategii i inwestycji zostaniemy na peryferiach nauki. Ranking ARWU to nie tylko liczby. To poważny sygnał ostrzegawczy – alarmuje Adam Dziedzic.
Czytaj więcej
Dziś poza granicami naszego kraju studiuje ponad 50 tys. młodych Polaków, dla których wyjazd był...
Wśród najczęściej wybieranych przez uczniów krajów dominują Holandia, Dania i Finlandia, Irlandia, Włochy i Hiszpania. Powód? Wysoka jakość kształcenia, programy w języku angielskim, dobre relacje uczelni z biznesem oraz – coraz częściej – koszty życia na podobnym poziomie jak w Polsce. Mimo Brexitu wciąż stosunkowo dużą popularnością cieszą się studia w Wielkiej Brytanii, polscy uczniowie skutecznie aplikują także na kierunki w USA oraz Azji.
– Widzimy wyraźny wzrost zainteresowania Skandynawią i krajami Beneluksu. To uczelnie, które są nowoczesne, interdyscyplinarne, dobrze finansowane. Studenci nie muszą wybierać między teorią a praktyką – dostają jedno i drugie – wyjaśnia Adam Dziedzic.
W Polsce nadal brakuje spójnej, długofalowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego. Uczelnie zmagają się z chronicznym niedofinansowaniem, słabą internacjonalizacją i brakiem realnych powiązań z biznesem. W wielu przypadkach programy nauczania pozostają zbyt teoretyczne, przestarzałe i oderwane od współczesnych wyzwań rynku pracy.
– Jeśli polskie uczelnie mają konkurować globalnie, muszą inwestować w dydaktykę opartą na praktyce, silniejsze związki z przemysłem, nowoczesne laboratoria i realne wsparcie dla młodych naukowców. Bez otwarcia na świat i odwagi do reform zostaniemy uniwersytetami z ambicjami, ale bez studentów – podkreśla Dziedzic.
EduCat to platforma edukacyjno-technologiczna zbudowana przez zespół ponad 180 mentorów studiujących na uczelniach na całym świecie. Polski startup wspiera młodych ludzi i ich rodziców w planowaniu studiów za granicą. Pomaga w wyborze kierunku, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i odnalezieniu się w nowym systemie edukacyjnym. Działa na styku edukacji, doradztwa i indywidualnego podejścia do rozwoju uczniów. Dzięki wsparciu EduCat uczniowie spełnili marzenia o studiowaniu na zagranicznych uczelniach, w tym tych najbardziej prestiżowych, takich jak Oxford, Cambridge czy Sorbonne.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Rok akademicki 2025/2026 właśnie wystartował, ale nie wszyscy polscy uczniowie rozpoczęli go w kraju. Coraz większa grupa wybiera edukację za granicą – w UK, Holandii czy krajach Skandynawii. To nie ucieczka elit, lecz nowa normalność. „Młodzi nie chcą czekać, aż polskie uczelnie dogonią świat – szukają jakości tam, gdzie ona już jest” – komentuje Adam Dziedzic, ekspert edukacyjny z EduCat.
W sobotę, 4 października, w barokowej Auli Leopoldina zabrzmiało tradycyjne Gaudeamus igitur. Tym samym społeczn...
Ponad 150 studentów, z których część wynajęła już mieszkania i sprowadziła się do Krakowa, zostało bez studiów....
Zdanie matury, wybór kierunku i uczelni, a następnie rozpoczęcie studiów – dla wielu to naturalna kolej rzeczy....
Stawki w domach studenckich potrafią sięgnąć nawet 1400 zł. Obiady w stołówkach studenckich też nie zawsze są na...
Studia w XXI wieku to już nie tylko droga do zdobycia dyplomu czy przepustka na rynek pracy. Dla młodego pokolen...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas