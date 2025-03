Nowa rzeczywistość edukacyjna

Jeszcze zaledwie dekadę temu wyjazd na studia za granicę był przywilejem zarezerwowanym dla wąskiej grupy uczniów z zamożnych rodzin. Dziś, w erze globalizacji, studiowanie poza Polską stało się realną i coraz częściej wybieraną przez ambitnych maturzystów opcją.

Według danych UNESCO, w 2022 roku liczba Polaków studiujących za granicą przekroczyła 25 000 , co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z początkiem XXI wieku. Co jest tego przyczyną? Światowa mobilność akademicka, szerszy dostęp do stypendiów oraz, przede wszystkim, rosnąca świadomość, że dyplom renomowanej uczelni zagranicznej może znacznie zwiększyć możliwości zawodowe i otworzyć drzwi do międzynarodowej kariery.

Nie chodzi tylko o dyplom. Studia za granicą uczą samodzielności, otwartości i kreatywności – kompetencji, które są dziś kluczowe na rynku pracy - podkreśla Karol Glonek, ekspert Elab Education, organizacji, która od blisko 14 lat wspiera polskich uczniów w realizacji ich marzeń o studiach za granicą, pomagając w wyborze kierunku i uczelni, przygotowaniu aplikacji oraz organizacji wyjazdu.

Gdzie wyjeżdżają polscy uczniowie?

Kilka lat temu najpopularniejszym kierunkiem była Wielka Brytania. Brytyjskie uniwersytety przyciągały swoją renomą, bogatą ofertą edukacyjną oraz stosunkowo przystępnym systemem finansowania. Jednak po Brexicie zasady studiowania na wyspach uległy istotnym zmianom – opłaty za naukę znacznie wzrosły, a dostęp do kredytów studenckich został ograniczony. W rezultacie wielu polskich maturzystów zaczęło szukać alternatyw, a nowym numerem jeden szybko stała się Holandia. Niemal 40% wszystkich aplikacji złożonych przez Elab Education w 2024 roku dotyczyło właśnie holenderskich uczelni.

Dlaczego właśnie Holandia? Powodów jest wiele. Kraj ten oferuje bogaty wybór programów studiów w języku angielskim, zajmując drugie miejsce w Europie, zaraz po Wielkiej Brytanii. Koszty edukacji są stosunkowo niskie – czesne na większości kierunków wynosi około 2500 euro rocznie, co jest bardzo konkurencyjną opcją w porównaniu do innych krajów europejskich czy Stanów Zjednoczonych. Kolejnym atutem jest praktyczne podejście do nauki – holenderski system edukacyjny kładzie duży nacisk na zdobywanie realnych umiejętności i doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów, co zwiększa szanse absolwentów na łatwe wejście na rynek pracy. Nie bez znaczenia pozostaje również renoma holenderskich uniwersytetów, które regularnie zajmują wysokie pozycje w międzynarodowych rankingach, takich jak QS World University Rankings czy Times Higher Education. Uniwersytet Amsterdamski czy Delft University of Technology są uznawane za jedne z najlepszych instytucji szkolnictwa wyższego w Europie.

Choć Niderlandy niewątpliwie mają wiele do zaoferowania, warto zwrócić uwagę również na pewne wyzwania związane z nauką w tym kraju. Jednym z głównych problemów, z którymi borykają się studenci, jest kryzys mieszkaniowy. W miastach takich jak Amsterdam czy Rotterdam popyt na mieszkania znacznie przewyższa ich dostępność, co prowadzi do wzrostu cen wynajmu.

Na szczęście istnieją skuteczne metody, które pomagają uniknąć tych problemów, a Elab z przyjemnością dzieli się praktycznymi wskazówkami z kandydatami. Dzięki temu studenci mogą skupić się na nauce i aklimatyzacji w nowym miejscu, zamiast martwić się o sprawy związane z zakwaterowaniem.

Oprócz Holandii coraz więcej polskich uczniów decyduje się także na studia w Irlandii, gdzie roczne opłaty wynoszą około 3 000 euro, oraz w krajach skandynawskich, które oferują bezpłatną edukację, choć z ograniczoną liczbą kierunków w języku angielskim. Wzrasta także zainteresowanie krajami południowej Europy, takimi jak Włochy i Hiszpania. Niesłabnącą popularnością cieszą się także Stany Zjednoczone, które, mimo wysokich kosztów edukacji, oferują elastyczne programy nauczania oraz szeroki dostęp do stypendiów i wsparcia finansowego.

Jakie kierunki wybierają maturzyści?

Wybór odpowiedniego kierunku studiów jest równie istotny jak decyzja o kraju, jako że to właśnie on kształtuje przyszłe możliwości zawodowe i ścieżkę kariery. Według danych Elab Education najczęściej wybierane są kierunki biznesowe, techniczne oraz medyczne. Coraz większe zainteresowanie budzą również interdyscyplinarne kierunki takie jak Liberal Arts and Sciences łączące różne dziedziny wiedzy oraz umożliwiające dostosowanie programu studiów do swoich zainteresowań.

- Proces wyboru kierunku studiów to jedna z najistotniejszych decyzji, która może mieć długofalowy wpływ na przyszłą ścieżkę zawodową. Dlatego w Elab współpracę z aplikantem rozpoczynamy od diagnostyki, pozwalającej na ocenę predyspozycji, zainteresowań oraz mocnych stron kandydata. - kontynuuje Glonek.

Dlaczego studia za granicą?

Cechą wyróżniającą zagraniczne uczelnie jest wspomniane wcześniej praktyczne podejście do nauki umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego jeszcze przed uzyskaniem dyplomu. Studia w innym kraju to także doskonała okazja do budowania międzynarodowej sieci kontaktów oraz rozwijania kompetencji językowych. Jak mówi jedna z aplikantek Elab:

- Podjęłam decyzję o wyjeździe za granicę, biorąc pod uwagę kryteria takie jak poziom edukacji i rozwój naukowy, możliwość szlifowania języków, poszerzenie perspektyw i wrażliwości na inne kultury. Moim marzeniem było rozwinąć się na wielu płaszczyznach. Miałam już doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym i wiedziałam, że jest to niezwykle dynamiczna, ciekawa, jak również pouczająca interakcja. Zdecydowałam się na anglojęzyczne studia medyczne w Rzymie i śmiało mogę powiedzieć, że był to właściwy wybór. Mam zajęcia z profesorami, często aktywnie pracującymi naukowcami czy lekarzami, którzy nie tylko wykładają swoje przedmioty, ale również aktywizują nas do zajęć laboratoryjnych czy na bieżąco informują o nowinkach ze świata nauki. - Gabriela, studentka medycyny na uniwersytecie La Sapienza w Rzymie.

Wyjazd na studia wymaga również dużej samodzielności i umiejętności adaptacji. Zarządzanie czasem, organizacja finansów oraz radzenie sobie z codziennymi wyzwaniami w nowym otoczeniu kształtują w młodych ludziach elastyczność i odpowiedzialność. Umiejętności te okazują się niezwykle cenne zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Co po studiach?

Zagraniczne uczelnie starają się stworzyć warunki dogodne do kontynuowania kariery zawodowej po ukończeniu studiów. Wiele krajów wprowadza polityki, ułatwiające absolwentom pozostanie na lokalnym rynku pracy. Choć wskaźniki zatrudnienia różnią się w zależności od państwa, dane z raportu OECD pokazują, że kraje z dobrze rozwiniętymi programami integracji zawodowej skutecznie zatrzymują międzynarodowych absolwentów. To dowód na silne powiązanie edukacji z rynkiem pracy oraz rosnącą rolę mobilności akademickiej w globalnej gospodarce.

Jak skutecznie aplikować na studia za granicą?

Polska matura jest powszechnie uznawana i uprawnia do podjęcia studiów na większości uczelni w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. Warto jednak mieć na uwadze dodatkowe wymagania ustalane przez poszczególne uczelnie, jak i to, jak różne mogą być procedury aplikacyjne i kryteria przyjęć, w zależności od kraju. Dla maturzystów, którzy muszą jednocześnie skupić się na egzaminie dojrzałości, dodatkowe formalności związane z aplikacją mogą okazać się sporym wyzwaniem.

Większość uczelni wymaga od kandydatów listu motywacyjnego, CV lub/oraz referencji od nauczyciela. Jakość, spójność i dostosowanie dokumentów do wymagań uczelni mogą znacznie zwiększyć szanse na pozytywną decyzję komisji rekrutacyjnej.

Konieczne jest także przedstawienie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie. Najczęściej akceptowanymi egzaminami są IELTS oraz TOEFL. Ważne jest zapoznanie się z formatem testu i przystąpienie do niego z wyprzedzeniem, by w razie potrzeby mieć czas na poprawę wyniku.

Niektóre kierunki, takie jak prawo, medycyna czy inżynieria wymagają podejścia do dodatkowych egzaminów wstępnych, mających na celu potwierdzenie ich wiedzy oraz predyspozycji do studiowania danej dziedziny.

Warto zwrócić uwagę także na aspekty takie jak dostępne stypendia czy opcje zakwaterowania. Nie bez znaczenia są również terminy aplikacyjne. Przygotowania na uczelnie takie jak Oxford, Harvard czy Yale, należy zacząć wyjątkowo wcześnie. To kluczowy aspekt, na który kandydat powinien zwrócić uwagę już w 2 klasie liceum.

Dobre przygotowanie oraz znajomość procedur mogą znacznie ułatwić proces aplikacji, zwiększając szanse na sukces. Skorzystanie z doświadczenia specjalistów takich jak Elab Education pozwoli uniknąć błędów, oszczędzi czas i sprawi, że cały proces stanie się bardziej przewidywalny i mniej stresujący.

Podsumowanie

Studia za granicą to nie tylko prestiżowy dyplom, ale przede wszystkim szansa na zdobycie praktycznych umiejętności, nawiązanie międzynarodowych kontaktów oraz kształcenie się w systemie, który oferuje elastyczne podejście do edukacji. W obliczu dynamicznych zmian na globalnym rynku pracy coraz więcej polskich maturzystów decyduje się na ten krok, dostrzegając jego długofalowe korzyści.

To strategiczna inwestycja w przyszłość, która nie tylko otwiera nowe perspektywy, ale także dostarcza umiejętności cenionych w globalnej gospodarce, dając absolwentom narzędzia do kształtowania kariery na własnych zasadach zamiast podążania utartymi ścieżkami.

