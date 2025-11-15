Reklama
Kto powinien zbierać dane o nieobecnościach uczniów? MEN: „To kwestia wymagająca analizy"

Posłowie obecni na posiedzeniu podkomisji zwracali uwagę, że pełniejsze dane statystyczne dotyczące frekwencji – zwłaszcza na zajęciach wychowania fizycznego – mogłyby pomóc w planowaniu polityki oświatowej i projektowaniu przyszłych rozwiązań prawnych.

Publikacja: 15.11.2025 08:27

Kto powinien zbierać dane o nieobecnościach uczniów? MEN: „To kwestia wymagająca analizy"

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. młodzieży jednym z głównych tematów była skala absencji uczniów w szkołach oraz sposób gromadzenia danych o frekwencji. Jak się okazało, obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej nie posiada centralnych statystyk dotyczących nieobecności, ponieważ w Polsce nie funkcjonuje jednolity dziennik elektroniczny.

Pierwszy bilans edukacji zdrowotnej. Wiemy, ilu uczniów chodzi na zajęcia
Szkoły podstawowe i średnie
Pierwszy bilans edukacji zdrowotnej. Wiemy, ilu uczniów chodzi na zajęcia

– Nie ma centralnego dziennika, więc ministerstwo nie dysponuje tego typu informacjami – wyjaśnił Tomasz Głowacki, zastępca dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego w MEN.

Nieobecności uczniów. Dane rozproszone w szkołach i gminach

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacja dotycząca frekwencji prowadzona jest w szkołach – w formie elektronicznej – i nie jest przekazywana do ogólnokrajowej bazy.

Kontrola wykonywania obowiązku szkolnego należy do dyrektorów szkół, natomiast nadzór nad obowiązkiem nauki – do gmin.

Jak poinformował przedstawiciel ministerstwa, resort analizuje obecnie możliwość stworzenia bezpłatnego, centralnego dziennika elektronicznego, który ułatwiłby gromadzenie i porównywanie danych w skali całego kraju.

Posłowie pytają o dane dot. nieobecności uczniów w szkołach

Posłowie obecni na posiedzeniu podkomisji zwracali uwagę, że pełniejsze dane statystyczne dotyczące frekwencji – zwłaszcza na zajęciach wychowania fizycznego – mogłyby pomóc w planowaniu polityki oświatowej i projektowaniu przyszłych rozwiązań prawnych.

Zaznaczali, że znajomość aktualnej sytuacji byłaby przydatna szczególnie teraz, gdy trwają prace nad nowelizacją przepisów regulujących obowiązek szkolny i nauki.

Resort nie chce zdradzić, jak wysoka frekwencja potrzebna do klasyfikowania ucznia zostanie zapropon
Edukacja
MEN zmienia przepisy o frekwencji w szkole. Uczeń nie pojedzie na wakacje we wrześniu

Projekt zmian: niższy próg nieobecności

W projekcie nowelizacji Prawa oświatowego, przygotowanym przez MEN, zaproponowano zmianę definicji niespełniania obowiązku szkolnego lub nauki. Zgodnie z planowanymi przepisami, za takie niespełnianie będzie uznawana nieusprawiedliwiona nieobecność na co najmniej 50 proc. dni zajęć w miesiącu lub 25 proc. dni zajęć w roku szkolnym.

Obniżenie progu nieobecności z 50 do 25 proc. ma również znaleźć odzwierciedlenie w zasadach klasyfikowania uczniów. Jeśli nieusprawiedliwione absencje przekroczą tę granicę, szkoła będzie mogła nie klasyfikować ucznia z danego przedmiotu, bez prawa do egzaminu klasyfikacyjnego. W przypadku nieobecności usprawiedliwionych uczeń – tak jak dotąd – będzie mógł taki egzamin zdawać.

Centralny dziennik? Na razie w fazie rozważań

Pomysł stworzenia jednolitego, ogólnopolskiego dziennika elektronicznego, w którym gromadzone byłyby dane o obecności uczniów, jest – jak podkreślają przedstawiciele MEN – na etapie analiz. Resort chce rozważyć różne modele rozwiązania, uwzględniające zarówno kwestie techniczne, jak i ochrony danych osobowych. Na razie jednak decyzja o wprowadzeniu centralnego narzędzia do gromadzenia danych nie zapadła.

Źródło: rp.pl

Polityka Edukacja Szkoły Sejm

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. młodzieży jednym z głównych tematów była skala absencji uczniów w szkołach oraz sposób gromadzenia danych o frekwencji. Jak się okazało, obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej nie posiada centralnych statystyk dotyczących nieobecności, ponieważ w Polsce nie funkcjonuje jednolity dziennik elektroniczny.

