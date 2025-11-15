Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. młodzieży jednym z głównych tematów była skala absencji uczniów w szkołach oraz sposób gromadzenia danych o frekwencji. Jak się okazało, obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej nie posiada centralnych statystyk dotyczących nieobecności, ponieważ w Polsce nie funkcjonuje jednolity dziennik elektroniczny.

– Nie ma centralnego dziennika, więc ministerstwo nie dysponuje tego typu informacjami – wyjaśnił Tomasz Głowacki, zastępca dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego w MEN.

Nieobecności uczniów. Dane rozproszone w szkołach i gminach

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacja dotycząca frekwencji prowadzona jest w szkołach – w formie elektronicznej – i nie jest przekazywana do ogólnokrajowej bazy.