Egzamin ósmoklasisty 2025: CKE wskazała, z jakimi zadaniami nie radzą sobie uczniowie

31 marca Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) opublikowała „Informację o wynikach i wnioskach z testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty, przeprowadzonego w grudniu 2024 roku”. Powstała ona przy współpracy z Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi. W liczącym 32 strony dokumencie przedstawiono szczegółową analizę, w której zawarto m.in. informację na temat tego, z czym uczniowie mają największe problemy w zakresie języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Próbny egzamin ósmoklasisty: Na czym polegało badanie diagnostyczne przeprowadzone przez CKE?

Próbny egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach od 2 do 4 grudnia 2024 roku. Wykorzystano w nim testy diagnostyczne przygotowane przez CKE. Następnie „w grudniu 2024 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne wykorzystały opracowane materiały do przeprowadzenia badania diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Zadania w arkuszach diagnostycznych z każdego przedmiotu rozwiązywali uczniowie tych samych oddziałów szkolnych”.

W badaniu tym wzięło udział ogółem 3 575 uczniów. Zadania w arkuszach z:

języka polskiego rozwiązało 3 488 uczniów,

matematyki rozwiązało 3 498 uczniów,

języka angielskiego rozwiązało 3 463 uczniów.

„Próba uczniów została dobrana na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO), tak aby była w maksymalnym stopniu reprezentatywna dla krajowej populacji tegorocznych ósmoklasistów […]”.