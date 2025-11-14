Reklama
Rozwiń
Reklama

Pierwszy bilans edukacji zdrowotnej. Wiemy, ilu uczniów chodzi na zajęcia

To pierwszy taki rok w polskiej edukacji. Od września 2025 roku uczniowie poznają zasady dbania o ciało, emocje i relacje nie tylko na godzinach wychowawczych czy biologii, ale na nowym, samodzielnym przedmiocie – edukacji zdrowotnej. Zastąpiła ona dotychczasowe wychowanie do życia w rodzinie, a jej program jest znacznie szerszy i bardziej praktyczny.

Publikacja: 14.11.2025 08:11

Pierwszy bilans edukacji zdrowotnej. Wiemy, ilu uczniów chodzi na zajęcia

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, w zajęciach uczestniczyło już ponad 920 tysięcy uczniów, czyli blisko 30 proc. wszystkich uprawnionych. Największe zainteresowanie widać w szkołach podstawowych, gdzie uczestniczyło aż 804 tysiące uczniów (ponad 40 proc.). W liceach odsetek ten wyniósł 10 proc., a w technikach niespełna 8 proc.

– Edukacja zdrowotna ma pomóc młodym ludziom nie tylko zrozumieć, czym jest zdrowie, ale także nauczyć ich, jak o nie dbać na co dzień – podkreśla Ministerstwo.

Różne tempo wdrażania, różne wyniki

Jak pokazują dane z niemal wszystkich szkół, frekwencja różni się w zależności od regionu. Największy odsetek uczniów uczestniczących w zajęciach odnotowano w Wielkopolsce (38,6 proc.), Lubuskiem (38,3 proc.) i Kujawsko-Pomorskiem (37,3 proc.). Najsłabiej wypadło Podkarpacie, gdzie w lekcjach brało udział niespełna 17,2 proc. uczniów.

W dużych miastach widać podobne zróżnicowanie. W Gorzowie Wielkopolskim na zajęcia uczęszczało 35,7 proc. uczniów, a w Poznaniu 32,9 proc. Na drugim biegunie znalazł się Rzeszów, gdzie frekwencja wyniosła zaledwie 14,5 proc. W Warszawie w zajęciach uczestniczyło 51,5 tys. uczniów (27,9 proc.).

Zdaniem resortu edukacji, różnice wynikają m.in. z lokalnej organizacji pracy szkół i sposobu wpisania przedmiotu do planu zajęć.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Łączna liczba uczniów wypisanych z edukacji zdrowotnej w stolicy w stolicy opiewa na niemal 100 tys.
nowy przedmiot
Edukacja zdrowotna. 100 tys. uczniów w Warszawie wypisanych z przedmiotu

Edukacja zdrowotna zamiast starego WDŻ

Nowy przedmiot zastąpił wychowanie do życia w rodzinie, które od kilku lat notowało coraz mniejsze zainteresowanie. Jeszcze w roku szkolnym 2019/2020 uczestniczyło w nim 50 proc. uczniów, a pięć lat później – tylko jedna trzecia.

– Edukacja zdrowotna to coś więcej niż tylko rozmowa o dojrzewaniu – tłumaczą autorzy programu. – To kompleksowe podejście do zdrowia: fizycznego, psychicznego, społecznego, cyfrowego i środowiskowego.

Program został przygotowany przez specjalistów z wielu dziedzin – lekarzy, psychologów, nauczycieli wychowania fizycznego i ekspertów od zdrowia psychicznego. Zawiera tematy dotyczące emocji, relacji, empatii, a także odpowiedzialności za siebie i innych. Młodzież uczy się, jak rozpoznawać stres, jak chronić się przed uzależnieniami, jak reagować na dezinformację zdrowotną w sieci czy jak zachować równowagę między nauką a odpoczynkiem.

Czytaj więcej

Najlepsze licea w Warszawie: Ich zestawienie znaleźć można w najnowszym Ogólnopolskim Rankingu Liceó
Opinie polityczno - społeczne
Juliusz Braun: A może czas na reset w sprawie edukacji zdrowotnej?

Edukacja zdrowotna. Wsparcie dla nauczycieli

Ministerstwo przygotowało dla szkół pakiet materiałów dydaktycznych – gotowe scenariusze lekcji, poradniki i programy nauczania, które są dostępne na stronie men.gov.pl i na platformie zpe.gov.pl. Nauczyciele mogą też korzystać z bogatej oferty szkoleń, konferencji i studiów podyplomowych.

Reklama
Reklama

Resort edukacji zapowiada, że w kolejnych latach edukacja zdrowotna stanie się przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich uczniów.

– Chcemy, by młodzi ludzie wychodzili ze szkoły z wiedzą i umiejętnościami, które realnie pomogą im w życiu – nie tylko w egzaminach – podsumowuje MEN.

Czytaj więcej

Ustalenia „Rzeczpospolitej” potwierdzają, że w niektórych regionach uczniowie masowo nie stawiają si
Szkoły podstawowe i średnie
Uczniowie masowo rezygnują z zajęć z edukacji zdrowotnej. Dlaczego?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Edukacja Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Średnie Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) edukacja zdrowotna

Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, w zajęciach uczestniczyło już ponad 920 tysięcy uczniów, czyli blisko 30 proc. wszystkich uprawnionych. Największe zainteresowanie widać w szkołach podstawowych, gdzie uczestniczyło aż 804 tysiące uczniów (ponad 40 proc.). W liceach odsetek ten wyniósł 10 proc., a w technikach niespełna 8 proc.

– Edukacja zdrowotna ma pomóc młodym ludziom nie tylko zrozumieć, czym jest zdrowie, ale także nauczyć ich, jak o nie dbać na co dzień – podkreśla Ministerstwo.

Pozostało jeszcze 85% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
W środę, 5 listopada 2025 r., w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmia
Szkoły podstawowe i średnie
Reforma26. Kompas Jutra. Nowy kierunek dla polskiej szkoły?
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Rzecznik Praw Uczniowskich i katalog uczniowskich praw coraz bliżej. Projekt MEN
Szkoły podstawowe i średnie
Rzecznik Praw Uczniowskich i katalog uczniowskich praw coraz bliżej. Projekt MEN
Prace domowe po nowemu? Propozycje zespołu ekspertów IBE
Szkoły podstawowe i średnie
Prace domowe po nowemu? Propozycje zespołu ekspertów IBE
Cyfryzacja szkół w Polsce: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
Szkoły podstawowe i średnie
Cyfryzacja szkół w Polsce: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Polska szkoła wobec sztucznej inteligencji. Między lękiem a szansą cywilizacyjną
Szkoły podstawowe i średnie
Polska szkoła wobec sztucznej inteligencji. Między lękiem a szansą cywilizacyjną
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama