Technologiczna rewolucja na rynku pracy

Najnowsze raporty przewidują, że do 2030 roku rozwój technologii, automatyzacja oraz sztuczna inteligencja staną się najważniejszymi czynnikami kształtującymi rynek pracy. Już teraz brakuje specjalistów posiadających kompetencje technologiczne. Jak wskazuje IDTS w IV kwartale 2024 roku liczba ofert pracy w IT była o 22% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Polski Instytut Ekonomiczny szacuje, że aby sprostać wymaganiom nowoczesnych przedsiębiorstw, liczba absolwentów kierunków informatycznych powinna być aż 3,5-krotnie wyższa niż obecnie.

Nowa rola inżyniera

Wraz z ewolucją rynku pracy zmienia się rola inżyniera. Już dziś znacząco wykracza poza samo programowanie. Inżynier przyszłości to interdyscyplinarny projektant rozwiązań, które realnie wpływają na kształt świata. Swobodnie łączy kompetencje cyfrowe z praktyczną wiedzą techniczną, potrafi efektywnie współpracować w zespole, analizować dane oraz podejmować decyzje, uwzględniając społeczne i etyczne aspekty rozwoju technologii.

Studia, które przygotowują do pracy w świecie innowacyjnych rozwiązań

Zmiana roli inżyniera wymaga nowego podejścia do kształcenia – takiego, które jednocześnie rozwija wiedzę techniczną, kompetencje cyfrowe i umiejętności miękkie. Studia inżynierskie, które niedawno pojawiły się w ofercie studia-online.pl, odpowiadają na te potrzeby.

Programy studiów zostały zaprojektowane tak, by łączyć podstawową wiedzę techniczną ze specjalistycznymi kompetencjami z zakresu AI, robotyki czy programowania. Równocześnie kształcenie kładzie nacisk na zdolność pracy zespołowej, kreatywne rozwiązywanie problemów i świadome podejmowanie decyzji – tak, aby przygotować absolwentów do aktywnego kształtowania przyszłości technologii.

Kierunki przyszłości na studia-online.pl

Kandydaci do wyboru mają kilka możliwości. Pierwszą opcją jest Informatyka. Studenci Informatyki rozwiną umiejętności z obszaru systemów komputerowych i programowania, przygotowując się do pracy w różnych sektorach gospodarki.

Drugą propozycją jest Programowanie, które pozwoli zgłębić tworzenie aplikacji, systemów IT i rozwiązań opartych na AI, z wykorzystaniem najpopularniejszych technologii i narzędzi chmurowych. W trakcie studiów Grafika komputerowa z elementami UX/UI studenci nauczą się projektować nowoczesne, funkcjonalne interfejsy i produkty cyfrowe.

Mechatronika będzie rozwijać umiejętności projektowania i obsługi złożonych systemów mechanicznych i elektronicznych, natomiast Automatyka i robotyka pozwoli poznać zaawansowane metody sterowania maszynami, w tym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

W trakcie studiów Bazy danych, data science i analityka biznesowa studenci poznają metody i techniki przetwarzania informacji, projektowania struktur bazodanowych oraz tworzenia modeli predykcyjnych wspierających decyzje biznesowe. Z kolei studia Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe przygotują do pracy nad algorytmami, sieciami neuronowymi i systemami rekomendacyjnymi.

Zarezerwuj miejsce już teraz

Rekrutacja na nowe studia inżynierskie na studia-online.pl jeszcze się nie rozpoczęła, ale już teraz można zarezerwować miejsce, zapewniając sobie pierwszeństwo w naborze. To idealny moment, by pomyśleć o przyszłości i zrobić pierwszy krok do kariery w branżach, które będą kształtować globalną gospodarkę w najbliższych latach.

Studia-online.pl – edukacja na miarę ery innowacji

Studia inżynierskie na studia-online.pl będą w pełni dostosowane do realiów współczesnego kształcenia – od rekrutacji online, po nowoczesną platformę edukacyjną. Połączą wygodę studiowania z najwyższą jakością kształcenia. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem sprawdzonych metod i technik kształcenia na odległość. Studenci otrzymają dostęp do materiałów dydaktycznych przygotowanych przez ekspertów.

Ukończenie studiów będzie wiązać się z uzyskaniem tytułu inżyniera oraz dyplomu.

Studia inżynierskie na studia-online.pl to propozycja dla tych, którzy chcą zdobyć kompetencje poszukiwane niemal w każdej branży i dołączyć do grona inżynierów, którzy zmieniają świat technologii.

