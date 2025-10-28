Aktualizacja: 28.10.2025 20:23 Publikacja: 28.10.2025 14:49
Foto: shutterstock
Polska nauka rozwija się w szybkim tempie – coraz więcej badaczy tworzy innowacje, które zmieniają przemysł, medycynę i technologie przyszłości. W dodatku „Badania naukowe na polskich uczelniach”, który ukaże się 31 października, prezentujemy najciekawsze osiągnięcia polskich naukowców: od robotyki wspierającej przemysł i medycynę, przez innowacje w biotechnologii, po nowoczesne technologie, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Sprawdzamy, które uczelnie zdobywają rekordowe patenty, jakie projekty są wdrażane w praktyce oraz jak polscy naukowcy współpracują z przemysłem.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Dla wielu uczniów wybór zagranicznej uczelni nie ma nic wspólnego z prestiżem. Chodzi o jakość, praktyczne pod...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
W sobotę, 4 października, w barokowej Auli Leopoldina zabrzmiało tradycyjne Gaudeamus igitur. Tym samym społeczn...
Ponad 150 studentów, z których część wynajęła już mieszkania i sprowadziła się do Krakowa, zostało bez studiów....
Zdanie matury, wybór kierunku i uczelni, a następnie rozpoczęcie studiów – dla wielu to naturalna kolej rzeczy....
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Stawki w domach studenckich potrafią sięgnąć nawet 1400 zł. Obiady w stołówkach studenckich też nie zawsze są na...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas