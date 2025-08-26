Uczelnie odpowiadają na potrzeby rynku i wyzwania przyszłości

Od sztucznej inteligencji, przez bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, po prawo sportowe – polskie uczelnie coraz mocniej stawiają na praktyczne kompetencje, odpowiadając na wyzwania współczesnego rynku pracy. Coraz większą rolę odgrywają studia podyplomowe, które w elastyczny sposób pozwalają specjalistom zdobywać nowe umiejętności lub całkowicie się przekwalifikować. Na nadchodzący rok akademicki przygotowano szeroką ofertę nowych kierunków.

