Uczelnie odpowiadają na potrzeby rynku i wyzwania przyszłości
Od sztucznej inteligencji, przez bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, po prawo sportowe – polskie uczelnie coraz mocniej stawiają na praktyczne kompetencje, odpowiadając na wyzwania współczesnego rynku pracy. Coraz większą rolę odgrywają studia podyplomowe, które w elastyczny sposób pozwalają specjalistom zdobywać nowe umiejętności lub całkowicie się przekwalifikować. Na nadchodzący rok akademicki przygotowano szeroką ofertę nowych kierunków.
