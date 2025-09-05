Studia jako wyprawa

Wiedza to siła, która zmienia świat. A edukacja to nie formalność. To droga, którą podejmujesz, by lepiej zrozumieć siebie i swoje możliwości – słowa Przemka Kossakowskiego stały się myślą przewodnią kampanii “Kierunek edukacja” WSKZ.

Kampania, uruchomiona w połowie sierpnia, opiera się na motywie podróży. To opowieść o drodze, która prowadzi do zmiany, odkrywania nowych możliwości i rozwijania własnego potencjału. Kampania ma inspirować do traktowania studiów jak osobistej wyprawy po rozwój.

Zdobywanie wiedzy jest jak podróż bez mapy – nigdy nie wiesz, dokąd cię zaprowadzi. Czasem trafiasz na skrzyżowanie, czasem na ślepą uliczkę, ale zawsze wracasz bogatszy. Bo wiedza zmienia. Najpierw ciebie, potem może i cały świat – mówi Przemek Kossakowski, ambasador kampanii.

Przemek Kossakowski – przewodnik w drodze po wiedzę

Przemek Kossakowski to podróżnik, dziennikarz i edukator, który z pasji do odkrywania uczynił sposób na życie. Znany z autorskich programów, takich jak „Kossakowski. Inicjacja” czy „Down the Road. Zespół w trasie”, od lat pokazuje, że warto mieć odwagę, by wyjść poza własne ograniczenia i spojrzeć na świat z nowej perspektywy.

Wybór Kossakowskiego na ambasadora kampanii “Kierunek edukacja” nie jest przypadkowy. Jego autentyczność, ciekawość świata i gotowość do podejmowania wyzwań idealnie wpisują się w wartości promowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Teraz, jako przewodnik tej symbolicznej podróży po wiedzę, zachęca do wyruszenia w drogę, której celem jest poszerzanie horyzontów, zdobywanie kompetencji i odnalezienie w sobie siły do zmiany.

Edukacyjna trasa pełna możliwości – oferta WSKZ

W Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego każdy odnajdzie swoją ścieżkę – niezależnie od tego, na jakim etapie znajduje się obecnie.

Studia licencjackie to dobre rozwiązanie na początek. Stanowią fundament zarówno rozwoju zawodowego, jak i osobistego. Studia magisterskie to z kolei szansa na wejście na wyższy poziom – pogłębienie wiedzy i zdobycie specjalistycznych kompetencji otwierających drzwi do bardziej zaawansowanych ról zawodowych. Dla tych, którzy wybierają dłuższą trasę bez przesiadek, przygotowano jednolite studia magisterskie – kompletną drogę prowadzącą prosto do tytułu magistra.

Studia podyplomowe są rozwiązaniem dla osób, które pragną zmienić kierunek kariery, wyspecjalizować się lub zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Ofertę uzupełniają prestiżowe studia MBA, koncentrujące się na rozwoju kompetencji menedżerskich i strategicznych, niezbędnych w skutecznym zarządzaniu zespołami, projektami i biznesem.

W ofercie WSKZ pojawiła się również nowość – studia inżynierskie, które przygotują do odnalezienia się w cyfrowej rzeczywistości i pewnego poruszania się po ścieżkach nowych technologii.

Nowoczesna droga do rozwoju

Najlepszy moment na to, aby dokonać zmiany, zaczyna się w tej chwili. Edukacja jest najważniejsza – to jest aktyw, to jest broń, to jest skarb – podkreśla Przemek Kossakowski.

Wybór studiów WSKZ jest początkiem starannie zaplanowanej podróży. To trasa, na której nowoczesne metody kształcenia spotykają się z doświadczeniem ekspertów, a każdy kolejny etap nauki wyznacza krok w stronę nowych perspektyw zawodowych.

Rekrutacja została maksymalnie uproszczona – odbywa się w pełni online, a cała procedura sprowadza się do kilku intuicyjnych kroków.

Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość, co pozwala elastycznie łączyć edukację z pracą zawodową czy codziennymi obowiązkami.

Ważnym elementem tej edukacyjnej wyprawy jest nowoczesna platforma e-learningowa, zapewniająca stały dostęp do materiałów dydaktycznych. Opracowane przez ekspertów treści odpowiadają na aktualne trendy i potrzeby rynku pracy, czyniąc proces nauki realnym przygotowaniem do wyzwań współczesności.

Ukończenie ścieżki edukacyjnej oznacza nie tylko osobisty sukces, lecz także formalne potwierdzenie zdobytych kompetencji. Absolwenci otrzymują dyplom lub świadectwo (w zależności od ukończonego poziomu studiów) – dokument, który wzmacnia pozycję na rynku pracy i otwiera nowe perspektywy zawodowe.

To dobry moment, by zacząć ekscytującą podróż po wiedzę. Trwa właśnie promocja do -40% na kolejny, tańszy kierunek studiów podyplomowych lub MBA.

Dołącz do edukacyjnej wyprawy już dziś: https://studia-online.pl/kierunek-edukacja-z-przemkiem-kossakowskim

Materiał Partnera