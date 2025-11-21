Uczelnia rozpoczynała swoją działalność w 2000 roku jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji z liczbą 386 studentów. Przez ćwierć wieku liczba ta urosła do blisko 12 000 studentów i słuchaczy – dokładnie tyle osób rozpoczęło tu naukę w roku akademickim 2025/2026. - Te liczby sprawiają, że jesteśmy drugim, największym ośrodkiem akademickim w Lublinie – zauważa Rektor Uczelni, prof. dr hab. inż. Marek Opielak, dr h.c. I dodaje jeszcze jedną imponującą liczbę: – Mury tej uczelni opuściło blisko 60 tysięcy osób, które nie zasiliły szeregów osób bezrobotnych, a prężnie rozwijają swoje kariery zawodowe w różnych branżach.

Założycielką, wieloletnią Kanclerz, a dziś Prezydent Lubelskiej Akademii WSEI jest Teresa Bogacka. To jej wizja i konsekwencja sprawiły, że dziś Uczelnia zajmuje wysokie miejsca w rankingach i jest uznawanym ośrodkiem akademickim nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej.

– Dokładnie 25 lat temu Akademia WSEI była jeszcze tylko marzeniem, odważnym planem, który wielu uważało za niemożliwy. Pod koniec lat 90., kiedy upadła Fabryka Samochodów w Lublinie, a potem Daewoo Motor Polska, całe miasto przeżywało trudne chwile. Widziałam ludzi, którzy tracili pracę, całe rodziny pozbawione środków do życia. Wtedy pomyślałam: „Nie możemy pozwolić, żeby te hale i te losy były tylko symbolem końca. Musimy zamienić je w symbol początku.” I tak powstała idea stworzenia właśnie na tej bazie uczelni, która będzie kształcić ludzi zdolnych tworzyć własną przyszłość, własne firmy, własne miejsca pracy. Tak narodziła się Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji – dziś Lubelska Akademia WSEI – uczelnia, która przez 25 lat nieprzerwanie służy nauce, studentom, miastu i regionowi – podkreśla Prezydent Lubelskiej Akademii WSEI, Teresa Bogacka, dr h.c. I dodaje: – Patrząc na perspektywę tych 25 lat można powiedzieć, że coś można było zrobić lepiej lub inaczej, ale liczy się efekt końcowy. Pracował na to cały zespół, więc mój sukces, sukces tej uczelni, to sukces zespołu.

Foto: WSEI

Dziś Akademia WSEI to cztery wydziały: Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Psychologii i Pedagogiki oraz Wydział Transportu i Informatyki, 36 kierunków studiów, ponad 60 specjalności, nauka w języku polskim i angielskim, studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktoranckie oraz podyplomowe, a także pięć specjalności prestiżowych studiów MBA i kursy specjalistyczne. To nowoczesna nauka w formule hybrydowej. Dodatkowo, Akademia dysponuje swoim Domem Studenta, który mieści się na terenie kampusu i który oferuje studentom w pełni wyposażone pokoje.

Uczelnia prowadzi także dwa licea - Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego i Akademickie Liceum Ogólnokształcące, jest także sponsorem Klubu Sportowego Lublinianka, który dosłownie uratowała przed upadłością. Angażuje się w działania społeczne - kreuje politykę senioralną na rzecz Uniwersytetów III Wieku z województwa lubelskiego, organizuje bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców regionu i programy profilaktyczne we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji. Uczelnia angażowała się również w przygotowanie Strategii Lublina do 2020 r. i do 2030 r. oraz Strategii Rozwoju Regionu.

Warto podkreślić, że Akademia WSEI należy do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych (KRAUN). Jest też w gronie siedmiu polskich uczelni, które pomyślnie przeszły przez proces ewaluacji Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association) i co warto podkreślić, jako jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce.

Foto: WSEI

Akademia WSEI to nie tylko Lublin

W 2022 r. uczelnia uruchomiła swoją filię w Warszawie, która wkrótce przeniesie się do swojej siedziby przy ul. Kordeckiego w Warszawie. Będzie tam działać nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej. Obecnie w filii studiuje ok. 500 osób. Filia oferuje studia na kierunkach: Pielęgniarstwo (I i II stopnia), Informatyka (I stopnia), a w trakcie organizacji jest Zarządzanie (I stopnia).

– Wszystkie kierunki prowadzone są zarówno w języku polskim, jak i angielskim – podkreśla dr Sylwester Bogacki, prof. Akademii WSEI, Prorektor ds. rozwoju i strategii. – Dążymy do tego, by możliwości kształcenia w naszej filii w Warszawie poszerzyły się o kolejne kierunki. Plany są takie, by na ul. Kordeckiego były wszystkie kierunki dostępne w Lubelskiej Akademii WSEI.

25 lat. Kierunek: przyszłość

Rok Jubileuszowy 2025 obfitował w liczne wydarzenia i konferencje. Uczelnia zorganizowała m.in. Tydzień Erasmusa z wykładami specjalistów z całej Europy, piknik rodzinny na błoniach pod Zamkiem, a zwieńczeniem obchodów była uroczysta gala w Centrum Spotkania Kultur z koncertem zespołu Tre Voci. Była to okazja do wspomnień, uhonorowania pracowników Uczelni oraz jej partnerów, którzy w sposób szczególny wspierają misję i rozwój Akademii.

Także w roku jubileuszowym Akademia WSEI nadała tytuł Profesora Honorowego prof. Marii Ryś z Uniwersytetu Vizja i dwa doktoraty honoris causa – jeden prof. Leszkowi Balcerowiczowi i drugi Teresie Bogackiej w uznaniu jej unikatowego wkładu w powstanie i rozwój Uczelni oraz za konsekwentne - trwające już 25 lat - promowanie jakości, profesjonalizmu i innowacyjności w środowisku akademickim..

– 25 lat w historii świata to jest nic. 25 lat budowania poziomu nauki, wiedzy, edukacji przekazywanej młodym pokoleniom to jest ogrom pracy, ogrom umysłów i osób, które te mury opuściły – uważa wicewojewoda lubelski, Wojciech Wołoch. - To około 60 tysięcy absolwentów, którzy w pełnym zakresie tworzą dzisiejszą rzeczywistość, przemysł, gospodarkę, zapełniają instytucje. Za to należą się podziękowania.

Z okazji 25-lecia władze Akademii WSEI, jej pracownicy i sama uczelnia zostali uhonorowani licznymi medalami i odznaczeniami. Także niedawno, w październiku br. redakcja Kuriera Lubelskiego przyznała uczelni tytuł „Lidera Edukacji i Innowacji Lubelszczyzny” za 25 lat konsekwentnego budowania nowoczesnej edukacji opartej na efektywności i innowacyjności, a także za realny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy Lublina i całego regionu.

Uczelnia stale się rozwija, inwestuje w infrastrukturę, uruchamia nowe kierunki studiów. Pod koniec września br. pierwszych trzech pracowników Akademii WSEI otrzymało tytuł doktora. – To wydarzenie stanowi przełomowy moment w rozwoju akademickim i naukowym Akademii WSEI oraz wyraz dojrzałości instytucjonalnej - zauważa dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk, prof. Akademii WSEI, dyrektor Szkoły Doktorskiej oraz Instytutu Informatyki i Innowacyjnych Technologii, który był promotorem wszystkich prac doktorskich.

Jednym z wykładowców Uczelni jest Prezydent Miasta Lublin, dr Krzysztof Żuk: – Dzisiaj jest to największa uczelnia niepubliczna w Polsce Wschodniej z nowoczesną infrastrukturą. Kiedyś Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, dziś Lubelska Akademia WSEI zbudowała świetne partnerstwo z jednej strony z samorządem realizując wspólne projekty, z drugiej strony – z biznesem, adresując kierunki specjalności pod potrzeby naszych firm. To oznacza, że również te firmy widzą tutaj absolwentów, których mogą zatrudniać – ocenia Prezydent.

Foto: WSEI

Europoseł Krzysztof Hetman podkreśla: – Ta szkoła to nie tylko wyższa szkoła, miejsce, w którym edukuje się kolejne pokolenia młodych ludzi, ale także miejsce, które jest pięknym przykładem dobrych praktyk jeśli chodzi o wykorzystywanie środków europejskich z wielu różnych programów. To jedna z niewielu uczelni w Polsce, która korzystała z tak różnych programów, także bezpośrednio w Brukseli, do których nie sięgały nawet najlepsze uniwersytety w naszym kraju – mówi europoseł. I dodaje: - Gratulacje należą się wszystkim tym, którzy tę szkołę zakładali, następnie ją rozwijali, a dzisiaj pracują nad tym, aby ta szkoła poszerzała swoją paletę możliwości oraz kierunków, na których można się kształcić. Ale chciałbym wyróżnić jedną szczególną osobę – Teresę Bogacką, bez której ta uczelnia by nie powstała, tak by się nie rozwinęła i nie byłaby dzisiaj prawdziwym ambasadorem województwa lubelskiego.

Lubelska Akademia WSEI ma 25 lat. Co dalej? – Nasza uczelnia od 25 lat nieprzerwanie służy nauce, studentom, miastu i regionowi. I to się nie zmieni. Będzie dalej rosnąć, inspirować i zmieniać życie ludzi na lepsze – podsumowuje Teresa Bogacka.

