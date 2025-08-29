Aktualizacja: 29.08.2025 20:22 Publikacja: 29.08.2025 17:52
Foto: Mat. Partnera
Artykuł przygotowany we współpracy z WSKZ
Kampania wystartowała w połowie sierpnia, a jej motywem przewodnim jest metafora podróży – zarówno tej odbywanej dosłownie, jak i wewnątrz nas samych. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego chce pokazać w ten sposób, że decyzja o rozpoczęciu studiów to nie tylko wybór kierunku kształcenia, ale także pierwszy krok ku nowej drodze życia.
– Najlepszy moment na to, aby dokonać zmiany, zaczyna się w tej chwili. Edukacja jest najważniejsza – to jest aktyw, to jest broń, to jest skarb – podkreśla Przemek Kossakowski. Wybór ambasadora kampanii nie był przypadkowy. Kossakowski, od lat inspiruje autentycznością, wrażliwością i otwartością na drugiego człowieka. Jego życiowe doświadczenia odzwierciedlają wartości bliskie WSKZ – ciekawość świata, odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań i przekonanie, że wiedza ma moc zmieniania rzeczywistości.
– Wiedza jest jak podróż bez mapy – nigdy nie wiesz, dokąd cię zaprowadzi. Czasem trafiasz na skrzyżowanie, czasem na ślepą uliczkę, ale zawsze wracasz bogatszy. Bo wiedza zmienia. Najpierw ciebie, potem może i cały świat – dodaje Kossakowski. W ramach kampanii zaplanowano m.in. cykl spotkań, wydarzeń i rozmów poświęconych wartości nauki i samorozwoju.
Wiedza, która zmienia świat
„Kierunek: edukacja” to więcej niż kampania promująca studia. W jej ramach od połowy września w mediach społecznościowych uczelni, ruszy akcja „Wiedza to siła, która zmienia świat”, której celem będzie wsparcie Fundacji One Day, pomagającej dzieciom i młodzieży z pieczy zastępczej w usamodzielnianiu się po opuszczeniu domów dziecka, oraz Fundacji DOM – organizacji zapewniającej wszechstronne wsparcie dzieciom i młodzieży z trudnych środowisk, w tym pomoc materialną, edukacyjną i profilaktyczną.
Ponad 20 lat doświadczenia
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego od ponad dwóch dekad wspiera studentów i słuchaczy w zdobywaniu wiedzy odpowiadającej na potrzeby rynku pracy. Oferuje studia licencjackie, magisterskie, jednolite magisterskie, podyplomowe, MBA, a od tego roku także studia inżynierskie. Oferta jest szeroka i różnorodna, dostępna w formule online.
Studenci mogą wybierać spośród kierunków takich jak: administracja, pedagogika, psychologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia czy prawo w biznesie, prawo, prawo karne, prawo medyczne i bioetykę, prawo nowych technologii i cyberprzestrzeni, obsługę biznesu. Bogata jest również oferta studiów podyplomowych, obejmująca różnorodne specjalności jak np: logistyka wojskowa, florystyka, behawiorystyka zwierząt, kynoterapia, rolnictwo, ogrodnictwo czy architektura krajobrazu. Największym powodzeniem w tym roku cieszą się studia z zakresu zarządzania, cyberbezpieczeństwa, administracji, prawa czy finansów i rachunkowości, a także studia pedagogiczne oraz psychologiczne. Do wyboru jest także wiele programów MBA, m.in. IT, Finanse, Energetyka, dla kadry medycznej czy dla prawników. Uczelnia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku i słuchaczy, stale poszerza swoją ofertę. W tym roku postawiła na studia inżynierskie z informatyki, na które już wkrótce ruszy rekrutacja, a także na nowe programy MBA: Innowacje w oświacie i edukacji, Psychologia w zarządzaniu czy Digital marketing & AI.
Rekrutacja na studia wciąż trwa i odbywa się w pełni online. Absolwent studiów realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje taki sam dyplom, jak w przypadku studiów niestacjonarnych.
