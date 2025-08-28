Program łączy klasyczne komponenty MBA (zarządzanie strategiczne, ekonomia, prawo, przywództwo, marketing) z nowoczesnymi narzędziami zarządzania jakością, procesami i innowacjami w ochronie zdrowia. Szczególny nacisk położony jest na wykorzystanie takich podejść, jak Lean Management, Teoria Ograniczeń (TOC), Six Sigma, Design Thinking czy project management (m.in. CCPM) w realiach placówek medycznych.

W trakcie studiów uczestnicy:

* zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie analizy finansowej, zarządzania ryzykiem, optymalizacji procesów i wdrażania innowacji;

* rozwijają kompetencje przywódcze oraz społeczne, niezbędne do budowania efektywnych zespołów i zarządzania międzysektorowego;

* nawiązują relacje z menedżerami, ekspertami i praktykami – zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Studia adresowane są do:

* kadry kierowniczej szpitali, przychodni, centrów medycznych i diagnostycznych oraz branży farmaceutycznej;

* osób odpowiedzialnych za realizację projektów, zarządzanie jakością i innowacjami w placówkach ochrony zdrowia;

* profesjonalistów medycznych, którzy chcą objąć funkcje menedżerskie;

* przedsiębiorców oraz twórców start-upów medtech i e-health;

* przedstawicieli administracji publicznej współtworzących polityki zdrowotne i struktury systemu ochrony zdrowia.

Atuty programu:

* wizyty studyjne w nowoczesnych podmiotach medycznych;

* zajęcia prowadzone przez praktyków branży: menedżerów, ekspertów ds. innowacji, badań klinicznych i transformacji systemowej;

* moduły wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacji;

* warsztaty z wykorzystaniem VR, AI, telemedycyny, e-zdrowia.

Uczestnicy studiów przygotowani zostaną do pełnienia ról kierowniczych oraz liderów zmian w systemie ochrony zdrowia – zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Program wspiera rozwój osobisty i organizacyjny, łącząc wiedzę z realnymi potrzebami współczesnej medycyny i zarządzania.

Absolwenci studiów MBA zarządzanie jakością i innowacją w ochronie zdrowia nabędą uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym).

Wizyty studyjne

Są realizowane przy współpracy z partnerami programu. To kameralne spotkania organizowane w placówkach medycznych oraz instytucjach związanych z ochroną zdrowia, z udziałem ich przedstawicieli, praktyków i ekspertów w dziedzinie innowacji i systemów opieki zdrowotnej. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń i poszerzania praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania, a także możliwość zapoznania się z nowoczesnymi metodami badań, diagnostyki i terapii oraz poznania narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy.

Miejsce odbywania wizyt:

* Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

* Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich,

* Siemens Healthcare sp. z o.o. – Centrum Doświadczeń Pacjenta HELIMED w Katowicach.

REKRUTACJA

Do postępowania rekrutacyjnego przystąpić mogą osoby:

* legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

* posiadające min. dwuletnie doświadczenie na stanowisku menedżerskim. Osoby nieposiadające jeszcze doświadczenia menedżerskiego mogą przystąpić do procesu rekrutacji, przedkładając list referencyjny od swojego przełożonego – menedżera z wieloletnim doświadczeniem, który może potwierdzić predyspozycje do objęcia funkcji kandydata.

O przyjęciu na studia decyduje spełnienie wymogów rekrutacyjnych, tj:

* dokonanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy;

* wypełnienie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia podyplomowe w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Oświadczenie w wersji PDF lub JPG należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego jako załącznik;

* wypełnienie oświadczenia o posiadaniu min. dwuletniego doświadczenia na stanowisku menedżerskim. Oświadczenie w wersji PDF lub JPG należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego jako załącznik;

* dołączenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych w wersji PDF lub JPG do formularza zgłoszeniowego jako załącznik.

Szczegóły: https://mba.sum.edu.pl/szczegolowe-informacje/

MATERIAŁ PARTNERA