Aż 15 kategorii studiów podyplomowych

Z danych Pracuj.pl wynika, że aż 74% Polaków planuje w 2025 roku podjąć odważne kroki zawodowe. Najczęściej wymieniane cele to zmiana pracy (76%) oraz rozwój i zdobywanie nowych umiejętności (52%).

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego wychodzi naprzeciw tym potrzebom, oferując rozbudowaną ofertę studiów podyplomowych online w aż 15 obszarach tematycznych – od pedagogiki, zarządzania i psychologii, po IT, marketing i prawo.

To praktyczna i elastyczna forma kształcenia, pozwalająca zdobyć nowe kompetencje lub uporządkować dotychczasową wiedzę – bez konieczności rezygnacji z pracy czy innych obowiązków. Studia podyplomowe online w WSKZ to szansa na rozwój w tempie dopasowanym do indywidualnych możliwości.

WSKZ stawia na kierunki przyszłości

Rynek pracy zmienia się szybciej niż kiedykolwiek – według raportu „Future of Jobs 2025” opublikowanego przez World Economic Forum, ponad 75% firm na świecie planuje zwiększyć zatrudnienie w obszarach IT, sztucznej inteligencji, programowania i analizy danych. Według IDTS w IV kwartale 2024 roku liczba ofert pracy w branży IT w Polsce wzrosła aż o 22% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. To wyraźnie pokazuje, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią łączyć wiedzę technologiczną z praktycznymi umiejętnościami.

WSKZ odpowiada na te wyzwania. Nowością w ofercie są studia inżynierskie z najbardziej perspektywicznych dziedzin, takich jak: informatyka, mechatronika, robotyka, programowanie, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, data science, grafika komputerowa oraz projektowanie UX/UI. Programy powstały we współpracy z praktykami branżowymi. To kierunki stworzone z myślą o przyszłości.

Topowe kierunki studiów I i II stopnia

Jednak oferta WSKZ to nie tylko innowacyjne studia inżynierskie i podyplomowe – to także szeroki wybór studiów licencjackich, magisterskich i jednolitych magisterskich. Programy kształcenia powstają w oparciu o materiały i doświadczenie wykładowców oraz praktyków z Polski i zagranicy, w tym z tak prestiżowych uczelni jak University of Cambridge, University of Oxford czy Harvard University. Dzięki temu studenci i słuchacze zyskują dostęp do wiedzy zgodnej z międzynarodowymi standardami i opartej na realiach współczesnego rynku.

Na szczególną uwagę zasługują także roczne, elitarne studia Master of Business Administration (MBA), dedykowane osobom, które chcą objąć najwyższe stanowiska menedżerskie, dyrektorskie czy zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. To intensywny program rozwoju kompetencji przywódczych i strategicznych, oparty na wiedzy przekazywanej przez czołowych ekspertów i liderów globalnych biznesów. MBA w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego to szansa na awans zawodowy, wyższe wynagrodzenie oraz zdobycie menedżerskiego know-how z najwyższej półki.

Nowoczesne studia w WSKZ

Znaczenie e-learningu w edukacji rośnie z roku na rok. To odpowiedź na dynamiczny styl życia i zmieniające się potrzeby studentów.

WSKZ wpisuje się w ten trend, oferując studia podyplomowe online, a także studia I i II stopnia, prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Studenci i słuchacze otrzymują dostęp do intuicyjnej platformy e-learningowej, na której mają wszystkie potrzebne im materiały dydaktyczne. Dzięki temu mogą uczyć się we własnym tempie i dogodnym czasie – wystarczy urządzenie podłączone do internetu.

Taki model nauki pozwala łączyć edukację z pracą zawodową i innymi obowiązkami. To rozwiązanie dla każdego – niezależnie od miejsca zamieszkania czy trybu życia.

Rozwijaj się z WSKZ

WSKZ to coś więcej niż uczelnia – to odpowiedź na potrzeby osób, które chcą rozwijać się w nowoczesny sposób. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego od ponad dwóch dekad wspiera studentów i słuchaczy w zdobywaniu nowych kompetencji, które otwierają drzwi do przyszłościowej kariery. Ty też postaw na rozwój – na własnych zasadach.

