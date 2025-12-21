Materiał powstał we współpracy z Uniwersytetem Opolskim

Uniwersytet Opolski oferuje kompletną ścieżkę kształcenia informatycznego, obejmującą studia inżynierskie, magisterskie – o profilu ogólnoakademickim i praktycznym – oraz doktoranckie. Program nauczania, tworzony w ścisłym porozumieniu z kluczowymi firmami technologicznymi, sprawia, że studenci zdobywają kompetencje m.in. z zakresu cyberbezpieczeństwa, big data i AI, idealnie wpisujące się w dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy.

Wyróżnikiem oferty jest unikalna wizja metodyki. Uczelnia stawia na pracę w niewielkich zespołach, co pozwala na indywidualne podejście i efektywniejszy transfer wiedzy. W centrum programu leży praktyka – studenci realizują zaawansowane zadania w systemie projektowym, wiernie odwzorowującym realia pracy w IT. Dzięki temu przyszli specjaliści uczą się nie tylko kodowania, ale także zarządzania projektami i specyfiki cyklu wytwórczego.

Wysoki poziom gwarantuje kadra, w której istotną rolę odgrywają doświadczeni praktycy. Studenci korzystają z nowoczesnych laboratoriów, rozwijając pasje w kołach naukowych. Takie przygotowanie sprawia, że absolwenci UO cieszą się opinią samodzielnych ekspertów, którzy szybko znajdują zatrudnienie w firmach z branży IT. Wybór informatyki na UO to decyzja o dołączeniu do środowiska łączącego akademicką rzetelność z rynkowym pragmatyzmem, co stanowi solidny fundament kariery.

O rozwoju opolskiej informatyki najlepiej świadczą twarde dane i niezależne oceny. Kierunek ten konsekwentnie umacnia swoją pozycję w prestiżowym rankingu „Perspektyw”, plasując się obecnie w pierwszej dziesiątce w kraju. Awans o siedem miejsc w ciągu czterech lat to dowód na nowoczesną dydaktykę i rosnącą jakość kształcenia. Prestiż kierunku buduje także przynależność UO do elitarnego sojuszu FORTHEM. Członkostwo w tej sieci dziewięciu europejskich uniwersytetów otwiera studentom drogę do zagranicznych wymian i międzynarodowych projektów badawczych, co w zglobalizowanej branży IT stanowi nieocenioną przewagę konkurencyjną.

