Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Reklama Reklama

W środę, 5 listopada 2025 r., w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten stanowi podstawę Reformy26. Kompas Jutra, której celem jest głęboka przebudowa polskiego systemu edukacji. Jak podkreśla Ministerstwo Edukacji Narodowej, zmiany mają nadać nauczaniu nowoczesny, praktyczny wymiar, oparty na efektach uczenia się i doświadczeniach edukacyjnych.

– Polscy nauczyciele potrafią dobrze uczyć, ale polscy uczniowie często mówią, że nie mają potrzeby chodzenia do szkoły, nie mają poczucia, że wiedza i umiejętności, które z niej wynoszą, są im do czegokolwiek potrzebne – mówiła wiceminister Katarzyna Lubnauer podczas sejmowej debaty, wskazując na konieczność gruntownych zmian w sposobie nauczania.

Reforma26. Kompas Jutra. Nowy paradygmat: uczenie się przez działanie

Reforma26. Kompas Jutra opiera się na przekonaniu, że szkoła powinna przygotowywać uczniów nie tylko do egzaminów, lecz przede wszystkim do życia. Nowa podstawa programowa, tworzona przez zespół ekspertów i nauczycieli praktyków pod kierunkiem Instytutu Badań Edukacyjnych, wprowadza nauczanie oparte na efektach uczenia się – czyli wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych, które uczeń ma realnie zdobyć.