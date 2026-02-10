Reklama
Rozwiń
Reklama

Obowiązek czy wybór? Spór o edukację zdrowotną w szkołach

Czy edukacja zdrowotna stanie się w szkołach obowiązkiem, a nie wyborem? Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada szybkie rozstrzygnięcie sporu, który od miesięcy dzieli rodziców, nauczycieli i organizacje społeczne.

Publikacja: 10.02.2026 15:09

Obowiązek czy wybór? Spór o edukację zdrowotną w szkołach

Warszawa, 21.11.2025. Minister edukacji Barbara Nowacka na sali obrad Sejmu

Foto: Leszek Szymański/PAP

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Decyzja ma zapaść jeszcze przed końcem marca i przesądzić nie tylko o statusie przedmiotu, ale też o kształcie najbardziej kontrowersyjnych treści.

Czytaj więcej

Edukacja zdrowotna. MEN szykuje zwrot akcji
Szkoły podstawowe i średnie
Edukacja zdrowotna. MEN szykuje zwrot akcji

Edukacja zdrowotna obowiązkowa?

Edukacja zdrowotna zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie. Choć pierwotnie resort edukacji zapowiadał, że nowy przedmiot będzie obowiązkowy, w bieżącym roku szkolnym zdecydowano się na rozwiązanie fakultatywne. Teraz jednak temat wraca.

Szefowa MEN zaznacza, że jest otwarta na różne warianty i prowadzi szerokie konsultacje – z rodzicami, nauczycielami, młodzieżą oraz środowiskami medycznymi. Jak podkreśla, decyzja musi zostać podjęta najpóźniej do końca marca.

Reklama
Reklama

Najwięcej emocji budzi komponent dotyczący zdrowia seksualnego. Minister przyznaje, że to „duży znak zapytania” i jedno z najtrudniejszych zagadnień w całej reformie. – Chodzi o to, jak zapewnić spokój, a jednocześnie dać uczniom jak najwięcej rzetelnej wiedzy – wskazuje. Trwają zaawansowane rozmowy z organizacjami pozarządowymi, które wspierały prace nad nowym przedmiotem. Według Nowackiej potrzebny jest kompromis, ale taki, na którym przede wszystkim skorzystają dzieci. Jednocześnie podkreśla, że zdrowie seksualne jest integralną częścią zdrowia człowieka i nie powinno być z tej perspektywy pomijane.

Czytaj więcej

Zmiany w organizacji pracy szkół i przedszkoli. MEN publikuje projekt nowego rozporządzenia
Szkoły podstawowe i średnie
Zmiany w organizacji pracy szkół i przedszkoli. MEN publikuje projekt nowego rozporządzenia

W ostatnich dniach presję na rząd w tej sprawie zwiększyła koalicja SOS dla Edukacji, która zaapelowała do premiera Donalda Tuska o wprowadzenie obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Do Kancelarii Premiera trafił apel podpisany przez ponad 40 organizacji. Jednocześnie zaproponowano kompromisowe rozwiązanie: obowiązkowy przedmiot, ale z możliwością nieobowiązkowego udziału w zajęciach dotyczących edukacji seksualnej.

Edukacja zdrowotna – co dalej?

Obecnie edukacja zdrowotna jest realizowana w szkołach podstawowych w klasach IV–VIII – po jednej godzinie tygodniowo w każdej klasie (w klasie VIII tylko w pierwszym semestrze) – oraz w szkołach ponadpodstawowych, również w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez dwa lata. Ponieważ przedmiot ma charakter nieobowiązkowy, rodzice mogą złożyć pisemną rezygnację z udziału dziecka w zajęciach, a uczniowie pełnoletni decydują o tym samodzielnie.

Najbliższe tygodnie pokażą, czy edukacja zdrowotna na stałe wpisze się do szkolnego planu zajęć jako przedmiot obowiązkowy – i w jakim kształcie. Decyzja ministerstwa może mieć długofalowe konsekwencje zarówno dla systemu oświaty, jak i dla zdrowia kolejnych pokoleń uczniów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Edukacja Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Średnie edukacja zdrowotna
Nie IT i marketing? Prognoza zapotrzebowania na zawody szkolnictwa branżowego na 2026 rok
Szkoły podstawowe i średnie
Nie IT i marketing? Prognoza zapotrzebowania na zawody szkolnictwa branżowego na 2026 rok
Cyfrowy start. Jak szkoły i nauczyciele oswajają technologię
Szkoły podstawowe i średnie
Cyfrowy start. Jak szkoły i nauczyciele oswajają technologię
Specjalne zasady kształcenia dzieci z Ukrainy przedłużone do końca roku szkolnego
Szkoły podstawowe i średnie
Specjalne zasady kształcenia dzieci z Ukrainy przedłużone do końca roku szkolnego
Największa zmiana w organizacji nauczania od lat
Szkoły podstawowe i średnie
Największa zmiana w organizacji nauczania od lat
Szkoła jako wspólnota. Czego uczy nas historia edukacji niepublicznej
Szkoły podstawowe i średnie
Szkoła jako wspólnota. Czego uczy nas historia edukacji niepublicznej
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama