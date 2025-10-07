Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Reklama Reklama

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Obrony Narodowej po raz czwarty ogłosiły nabór do programu „Edukacja z wojskiem”. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli w praktyczny sposób poznać zasady bezpieczeństwa, pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia prowadzone przez żołnierzy Wojska Polskiego rozpoczną się 27 października i potrwają do 19 grudnia.

Celem programu jest nie tylko przekazanie wiedzy o wojsku, ale przede wszystkim kształtowanie postaw odpowiedzialności i gotowości do działania w sytuacjach zagrożenia. Zajęcia mają uczyć, jak reagować w sytuacjach kryzysowych, jak pomagać innym i jak dbać o bezpieczeństwo swoje oraz najbliższych.

Trzy lekcje teorii i praktyki

Każda szkoła, która przystąpi do programu, zyska możliwość przeprowadzenia trzygodzinnych zajęć proobronnych, przygotowanych specjalnie przez ekspertów z MON. To nie są zwykłe lekcje – to praktyczne szkolenie z elementami wojskowości, obrony cywilnej i pierwszej pomocy.