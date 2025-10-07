Aktualizacja: 07.10.2025 10:15 Publikacja: 07.10.2025 09:13
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Obrony Narodowej po raz czwarty ogłosiły nabór do programu „Edukacja z wojskiem”. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli w praktyczny sposób poznać zasady bezpieczeństwa, pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia prowadzone przez żołnierzy Wojska Polskiego rozpoczną się 27 października i potrwają do 19 grudnia.
Celem programu jest nie tylko przekazanie wiedzy o wojsku, ale przede wszystkim kształtowanie postaw odpowiedzialności i gotowości do działania w sytuacjach zagrożenia. Zajęcia mają uczyć, jak reagować w sytuacjach kryzysowych, jak pomagać innym i jak dbać o bezpieczeństwo swoje oraz najbliższych.
Każda szkoła, która przystąpi do programu, zyska możliwość przeprowadzenia trzygodzinnych zajęć proobronnych, przygotowanych specjalnie przez ekspertów z MON. To nie są zwykłe lekcje – to praktyczne szkolenie z elementami wojskowości, obrony cywilnej i pierwszej pomocy.
Uczniowie dowiedzą się m.in. jak:
Zajęcia prowadzone są przez żołnierzy w sposób aktywny, dostosowany do wieku uczniów, często z wykorzystaniem pokazów, symulacji i ćwiczeń. W szkołach ponadpodstawowych możliwe są także spotkania z weteranami misji zagranicznych, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i opowiadają o realiach służby.
Od pierwszej edycji program cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W ciągu trzech dotychczasowych odsłon żołnierze odwiedzili blisko 7 tysięcy szkół, gdzie przeprowadzili szkolenia dla ponad 200 tysięcy uczniów. W wielu miejscach te wizyty stały się ważnym wydarzeniem w życiu szkoły i lokalnej społeczności.
– To nie tylko nauka reagowania w sytuacjach kryzysowych, ale też spotkanie z ludźmi, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo kraju. Dla wielu młodych osób to inspiracja do dalszego działania, a nawet do wyboru przyszłej ścieżki zawodowej – podkreślają organizatorzy.
Szkoły zainteresowane udziałem w IV edycji programu muszą zostać zgłoszone przez swoje organy prowadzące – samorządy lub ministerstwa – do 10 października 2025 r. Zajęcia w placówkach rozpoczną się 27 października i potrwają do 19 grudnia. Program ma charakter edukacyjny i praktyczny, pozwalając uczniom zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w codziennym życiu oraz w sytuacjach zagrożenia.
