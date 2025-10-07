Reklama

„Edukacja z wojskiem” wraca do polskich szkół

Każda szkoła, która przystąpi do programu, zyska możliwość przeprowadzenia trzygodzinnych zajęć proobronnych, przygotowanych specjalnie przez ekspertów z MON.

Publikacja: 07.10.2025 09:13

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Obrony Narodowej po raz czwarty ogłosiły nabór do programu „Edukacja z wojskiem”. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli w praktyczny sposób poznać zasady bezpieczeństwa, pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia prowadzone przez żołnierzy Wojska Polskiego rozpoczną się 27 października i potrwają do 19 grudnia.

Zmniejsza się liczba nowych klas mundurowych. MON wyjaśnia
Wojsko
Zmniejsza się liczba nowych klas mundurowych. MON wyjaśnia

Celem programu jest nie tylko przekazanie wiedzy o wojsku, ale przede wszystkim kształtowanie postaw odpowiedzialności i gotowości do działania w sytuacjach zagrożenia. Zajęcia mają uczyć, jak reagować w sytuacjach kryzysowych, jak pomagać innym i jak dbać o bezpieczeństwo swoje oraz najbliższych.

Trzy lekcje teorii i praktyki

Każda szkoła, która przystąpi do programu, zyska możliwość przeprowadzenia trzygodzinnych zajęć proobronnych, przygotowanych specjalnie przez ekspertów z MON. To nie są zwykłe lekcje – to praktyczne szkolenie z elementami wojskowości, obrony cywilnej i pierwszej pomocy.

Uczniowie dowiedzą się m.in. jak:

  • rozpoznać sygnały alarmowe i właściwie reagować,
  • ewakuować się i udzielać pomocy poszkodowanym,
  • zachować się w przypadku kontaktu z nieznanym obiektem lub ładunkiem,
  • skutecznie wzywać pomoc w sytuacjach zagrożenia.

Zajęcia prowadzone są przez żołnierzy w sposób aktywny, dostosowany do wieku uczniów, często z wykorzystaniem pokazów, symulacji i ćwiczeń. W szkołach ponadpodstawowych możliwe są także spotkania z weteranami misji zagranicznych, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i opowiadają o realiach służby.

Instytut Badań Edukacyjnych przedstawił propozycje nowej podstawy programowej do przedmiotu edukacja
Edukacja
Edukacja dla bezpieczeństwa na wypadek wojny. Jest propozycja nowej podstawy programowej

Edukacja z wojskiem w szkołach. 200 tysięcy uczniów już przeszkolonych

Od pierwszej edycji program cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W ciągu trzech dotychczasowych odsłon żołnierze odwiedzili blisko 7 tysięcy szkół, gdzie przeprowadzili szkolenia dla ponad 200 tysięcy uczniów. W wielu miejscach te wizyty stały się ważnym wydarzeniem w życiu szkoły i lokalnej społeczności.

– To nie tylko nauka reagowania w sytuacjach kryzysowych, ale też spotkanie z ludźmi, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo kraju. Dla wielu młodych osób to inspiracja do dalszego działania, a nawet do wyboru przyszłej ścieżki zawodowej – podkreślają organizatorzy.

Edukacja z wojskiem. Zgłoszenia tylko do 10 października

Szkoły zainteresowane udziałem w IV edycji programu muszą zostać zgłoszone przez swoje organy prowadzące – samorządy lub ministerstwa – do 10 października 2025 r. Zajęcia w placówkach rozpoczną się 27 października i potrwają do 19 grudnia. Program ma charakter edukacyjny i praktyczny, pozwalając uczniom zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w codziennym życiu oraz w sytuacjach zagrożenia.

Edukacja Służby Mundurowe Wojsko

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

