Program, który rusza we wrześniu 2025 roku, ma wspierać samorządy w zakupie sprzętu komputerowego i nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla placówek edukacyjnych. Zakończy się 30 listopada 2029 r. i obejmie cztery lata szkolne – od 2025/2026 do 2028/2029. Wsparcie finansowe będzie przyznawane w latach 2025–2028.
Zmiany, jak poinformowała wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer, wynikają z prac Rady Ministrów nad projektem. Terminy na rok 2025 wyglądają teraz następująco:
Kwoty wsparcia uzależnione są od wielkości placówki. Przedszkola otrzymają od 15 do 45 tys. zł, szkoły podstawowe – od 30 tys. zł dla najmniejszych do 100 tys. zł dla największych, a szkoły ponadpodstawowe – od 30 do 75 tys. zł.
– Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli przez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami – podkreśliła Katarzyna Lubnauer.
Na realizację programu w latach 2025–2028 rząd przeznaczy 260 mln zł – 55 mln zł w latach 2025–2026 i 75 mln zł w latach 2027–2028. Finansowanie będzie oparte w 80 proc. na środkach budżetu państwa, a co najmniej w 20 proc. na wkładzie własnym organów prowadzących.
Wkład własny może mieć formę środków finansowych przeznaczonych na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych albo wkładu rzeczowego – na przykład komputerów lub narzędzi z zakresu nowoczesnych technologii, które szkoła zakupiła w roku składania wniosku.
„Cyfrowy uczeń” ma ułatwić placówkom edukacyjnym dostęp do nowego sprzętu i technologii. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele zyskają narzędzia, które mogą lepiej odpowiadać na potrzeby współczesnej edukacji.
