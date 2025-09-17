Ile pieniędzy trafi do szkół i przedszkoli w ramach programu „Cyfrowy uczeń”?

Kwoty wsparcia uzależnione są od wielkości placówki. Przedszkola otrzymają od 15 do 45 tys. zł, szkoły podstawowe – od 30 tys. zł dla najmniejszych do 100 tys. zł dla największych, a szkoły ponadpodstawowe – od 30 do 75 tys. zł.

– Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli przez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami – podkreśliła Katarzyna Lubnauer.

„Cyfrowy uczeń”: budżet i wkład własny

Na realizację programu w latach 2025–2028 rząd przeznaczy 260 mln zł – 55 mln zł w latach 2025–2026 i 75 mln zł w latach 2027–2028. Finansowanie będzie oparte w 80 proc. na środkach budżetu państwa, a co najmniej w 20 proc. na wkładzie własnym organów prowadzących.

Wkład własny może mieć formę środków finansowych przeznaczonych na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych albo wkładu rzeczowego – na przykład komputerów lub narzędzi z zakresu nowoczesnych technologii, które szkoła zakupiła w roku składania wniosku.