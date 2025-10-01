Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Od 1 października 2025 r. wchodzą w życie przepisy regulujące kwestie egzaminów dla uczniów z Ukrainy uczących się w polskich szkołach. Ministerstwo Edukacji opublikowało rozporządzenie, które precyzuje zarówno obowiązki uczniów, jak i dyrektorów placówek.

Nowe regulacje dotyczą m.in. terminów składania deklaracji związanych z wyborem języka obcego nowożytnego na egzaminach, a także zasad przekazywania danych uczniów do okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie z Ukrainy. Egzamin ósmoklasisty i matura

Uczniowie z Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę w klasie VIII szkoły podstawowej lub ostatnich klasach liceów i techników, mają czas do 2 marca 2026 r. na złożenie deklaracji dotyczącej wyboru języka obcego, z którego będą zdawać egzamin. Dyrektorzy szkół muszą następnie przygotować i przekazać listy uczniów do Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych w terminie do 4 marca 2026 r.