Aktualizacja: 02.10.2025 00:10 Publikacja: 01.10.2025 13:30
Foto: Adobe Stock
Od 1 października 2025 r. wchodzą w życie przepisy regulujące kwestie egzaminów dla uczniów z Ukrainy uczących się w polskich szkołach. Ministerstwo Edukacji opublikowało rozporządzenie, które precyzuje zarówno obowiązki uczniów, jak i dyrektorów placówek.
Nowe regulacje dotyczą m.in. terminów składania deklaracji związanych z wyborem języka obcego nowożytnego na egzaminach, a także zasad przekazywania danych uczniów do okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Uczniowie z Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę w klasie VIII szkoły podstawowej lub ostatnich klasach liceów i techników, mają czas do 2 marca 2026 r. na złożenie deklaracji dotyczącej wyboru języka obcego, z którego będą zdawać egzamin. Dyrektorzy szkół muszą następnie przygotować i przekazać listy uczniów do Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych w terminie do 4 marca 2026 r.
W przypadku uczniów kształcących się w branżowych szkołach I stopnia lub technikach, którzy planują podejść do egzaminu zawodowego, czas na zgłoszenie zamiaru jego zdawania upływa 31 października 2025 r. Dyrektorzy mają obowiązek sporządzić listy kandydatów do 7 listopada 2025 r.
Centralna Komisja Egzaminacyjna ma do 10 października 2025 r. opublikować szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji egzaminów dostosowane do nowych przepisów.
Rozporządzenie zakłada także obowiązek wskazywania w listach uczniów m.in. wybranego języka, danych identyfikacyjnych, a także informacji o ewentualnych dostosowaniach warunków egzaminacyjnych.
Zmiany – jak podkreśla resort – mają na celu ujednolicenie zasad i zapewnienie uczniom z Ukrainy przejrzystych procedur, dzięki którym będą mogli przystąpić do egzaminów w polskim systemie edukacyjnym.
Źródło: rp.pl
